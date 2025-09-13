Ρογκαβόπουλος: «Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να έχω αυτοπεποίθηση κάθε φορά που σουτάρω»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος πρωταγωνιστεί στο νέο video του Παναθηναϊκού και δηλώνει πως το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να έχει αυτοπεποίθηση όταν σουτάρει.

Σε περίοδο προετοιμασίας βρίσκεται ο Παναθηναϊκούς, με το «τριφύλλι» να ετοιμάζεται για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία.

Οι «πράσινοι» δημοσίευσαν το πέμπτο επεισόδιο της σειράς “Pre-season Series”, αυτή τη φορά με επίκεντρο τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Στο βίντεο της ομάδας, ο Έλληνας φόργουορντ δείχνει απόλυτα συγκεντρωμένος, με διάθεση να δουλέψει σκληρά, ενώ πρόσθεσε πως το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να έχει αυτοπεποίθηση όταν σουτάρει.