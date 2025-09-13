Ρογκαβόπουλος: «Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να έχω αυτοπεποίθηση κάθε φορά που σουτάρω»

Σε περίοδο προετοιμασίας βρίσκεται ο Παναθηναϊκούς, με το «τριφύλλι» να ετοιμάζεται για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία.
Οι «πράσινοι» δημοσίευσαν το πέμπτο επεισόδιο της σειράς “Pre-season Series”, αυτή τη φορά με επίκεντρο τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.
Στο βίντεο της ομάδας, ο Έλληνας φόργουορντ δείχνει απόλυτα συγκεντρωμένος, με διάθεση να δουλέψει σκληρά, ενώ πρόσθεσε πως το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να έχει αυτοπεποίθηση όταν σουτάρει.
𝐏𝐫𝐞-𝐬𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐄𝐩.𝟓 🎬: 𝐍𝐢𝐤𝐨𝐬 𝐑𝐨𝐠𝐤𝐚𝐯𝐨𝐩𝐨𝐮𝐥𝐨𝐬— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 13, 2025
A new season, a new challenge, always ready to shoot when the moment comes! 🔥
Nikos Rogkavopoulos is locked in and ready! 💪
#WeTheGreens…