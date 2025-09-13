Άρης Betsson BC: Αναβάθμιση και επέκταση συνεργασίας με την Betsson

Η Betsson ανακοίνωσε την αναβάθμιση και επέκταση της συνεργασίας της με τον Άρη BC για τα επόμενα τρία χρόνια, αναλαμβάνοντας πλέον τον ρόλο του Ονοματοδότη της ομάδας, που από εδώ και στο εξής θα αγωνίζεται ως Άρης Betsson BC. Η επίσημη παρουσίαση της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με παρουσία εκπροσώπων των δύο οργανισμών και των ΜΜΕ.

Μία από τις κορυφαίες στοιχηματικές εταιρείες διεθνώς, με ιστορία άνω των 60 ετών και παρουσία σε περισσότερες από 25 χώρες, η Betsson συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τον Άρη Betsson BC, ενισχύοντας το όραμα για πρόοδο, εξέλιξη και επιστροφή του συλλόγου σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Από το 2023, η Betsson βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας, όχι μόνο ως Χορηγός, αλλά ως πραγματικός συνεργάτης που συμβάλλει ουσιαστικά στη νέα εποχή του Άρη. Η συμφωνία αυτή επισφραγίζει τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο πλευρές, που βασίζεται σε κοινές αξίες όπως η συνέπεια, η καινοτομία και η αγάπη για το άθλημα.



Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου, ο κ. Αγαπητός Διακογιάννης, Chief Executive Officer του Άρη Betsson BC, δήλωσε:



«Σας ευχαριστούμε θερμά που βρίσκεστε σήμερα εδώ και ιδιαίτερα τη διοίκηση του Μουσείου για τη φιλοξενία. Η σημερινή ημέρα είναι ξεχωριστή, τόσο για τον Άρη Betsson όσο και για την Εθνική Ομάδα που αγωνίζεται στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και ιδιαίτερα στον Νίκο Ζήση, μέλος της ομάδας μας.

Για τον Άρη Betsson, ξεκινά μια νέα σελίδα που μας γεμίζει περηφάνια και ενθουσιασμό. Μέσα σε ενάμιση μήνα έχουμε λάβει μεγάλη στήριξη από φιλάθλους και χορηγούς, με ρεκόρ στα εισιτήρια διαρκείας, κάτι που μας δίνει χαρά αλλά και ευθύνη να ανταποδώσουμε.

Η συνεργασία μας με τη Betsson μας τιμά ιδιαίτερα, καθώς πρόκειται για έναν χορηγό που στηρίζει την ομάδα διαχρονικά, μοιράζεται το όραμά μας και επενδύει στην καινοτομία, την τεχνολογία και την κοινωνική προσφορά μέσω του Betsson Foundation. Θέλουμε μαζί να αναδείξουμε όχι μόνο την εμπορική αξία της ομάδας, αλλά και το πώς ο αθλητισμός μπορεί να επιστρέφει αξία στην κοινωνία, στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα και στο μπάσκετ. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα πορευτούμε μαζί με τη Betsson για τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστούμε πολύ».

Ο κ. Απόστολος Ντούσιας, Chief Operating Officer του Betsson Group, δήλωσε:



«Είναι μεγάλη τιμή για τον όμιλο να συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με τον Άρη Θεσσαλονίκης. Η Betsson έχει παρουσία 60 χρόνων στον χώρο της ψυχαγωγίας και πάνω από δέκα χρόνια στο online στοίχημα, δραστηριοποιούμενη σε περισσότερες από 20 χώρες και τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.

Η συνεργασία μας με τον Άρη Betsson μάς χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί πέρα από τη χορηγία, δημιουργούμε προστιθέμενη αξία και για τον φίλαθλο κόσμο. Για τους 3.000 ανθρώπους που εργάζονται στη Betsson είναι σημαντικό να στηρίζουμε ομάδες με ιστορία και πιστούς φιλάθλους, όπως ο Άρης.

Οι χορηγίες μας είναι πάντα στοχευμένες σε ομάδες που έχουν τον κόσμο τους ως κινητήριο μοχλό. Γι’ αυτό επιλέξαμε τον Άρη Βetsson, πιστεύοντας στο όραμά του. Ελπίζουμε η συνεργασία μας να συμβάλει σε μια δυνατή ευρωπαϊκή πορεία και σε ένα νέο ξεκίνημα στην Ελλάδα».

Ο κ. Bogdan Karaicic, προπονητής της ομάδας, τόνισε:



«Εκ μέρους της ομάδας, του προπονητικού επιτελείου και του οργανισμού του Άρη Betsson, εκφράζουμε τη χαρά μας που η Betsson γίνεται Μέγας Χορηγός μας. Είναι τιμή να εκπροσωπούμε μια εταιρεία με κύρος, που δείχνει σεβασμό σε έναν ιστορικό σύλλογο όπως ο ΑΡΗΣ. Πιστεύουμε ότι ο συνδυασμός ΑΡΗΣ και Betsson αποτελεί μια συνεργασία με προοπτική επιτυχίας για όλους».

Ο κ. Λευτέρης Μποχωρίδης, O αρχηγός του Άρη Betsson BC, δήλωσε:



«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που ο Άρης Betsson και η Betsson συνεχίζουν μαζί. Η Betsson αποτελεί έναν ισχυρό σύμμαχο, που μας δίνει το έξτρα κίνητρο να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα. Εύχομαι η φετινή χρονιά να είναι γεμάτη επιτυχίες και να πετύχουμε τους στόχους μας, τόσο ο Άρης όσο και η Betsson. Ελπίζω η συνεργασία μας να συνεχιστεί δυναμικά και τα επόμενα χρόνια».

Η αναβάθμιση της συνεργασίας μεταξύ Betsson και Άρη Betsson BC σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ομάδα, με έμφαση στην εξέλιξη, την ανάπτυξη και τη συνέχιση της δυνατής σχέσης ανάμεσα σε έναν ιστορικό σύλλογο και έναν στρατηγικό συνεργάτη.