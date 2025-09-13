Τούρκογλου: «Ο Όσμαν θυσίασε τον εαυτό του για την ομάδα-Δώσατε χαρά σε εκατομμύρια Τούρκους»

Ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας, Χινταγέτ Τούρκογλου, περιέγραψε τα συναισθήματά του μετά τη νίκη επί της Ελλάδας στον ημιτελικό, ενώ αποθέωσε και τον Τζέντι Όσμαν για την αυτοθυσία του να αγωνιστεί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ειλικρινά, δεν έχω λόγια. Πιστέψτε με, μερικές φορές δεν μπορούμε να σκεφτούμε τι να πούμε στα παιδιά. Πρώτα, να ευχαριστήσουμε την ιατρική μας ομάδα, τον αρχηγό της ομάδας μας, τον Τζέντι Όσμαν, ο οποίος θυσίασε τον εαυτό του για την ομάδα, και μετά όλους τους άλλους. Ως ομοσπονδία, νιώθουμε τυχεροί που είμαστε κομμάτι της Τουρκίας και ευχαριστούμε και τα εκατομμύρια των Τούρκων που ήταν δίπλα στην ομάδα. Αυτά τα παιδιά αξίζουν τα πάντα. Έχουν γεμίσει εκατομμύρια Τούρκους με ευτυχία. Ας ελπίσουμε ότι θα τους δώσουν την Κυριακή ακόμη μεγαλύτερη χαρά».