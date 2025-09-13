«Χωρίς οίκτο»: Η τουρκική ομοσπονδία δεν έχασε την ευκαιρία…

H Τουρκία προκρίθηκε πανηγυρικά στον τελικό του Eurobasket με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να εμφανίζεται άψογα διαβασμένη, κερδίζοντας με την Ελλάδα στον ημιτελικό με 94-68.
Η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, μετά το τέλος αποφάσισε να γιορτάσει την πρόκριση με μια... προκλητική ανάρτηση και έντονο τόνο πικαρίσματος.
Η τουρκική ομοσπονδία χρησιμποποίησε φωτογραφία με τον Τζέντι Όσμαν να κρεμιέται από την μπασκέτα, την ώρα που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάνει την προσευχή του πριν το τζάμπολ.
Τη συγκεκριμένη φωτογραφία συνόδευσε με την φράση: “Κανένα έλεος. Η στιγμή που ο αρχηγός παίρνει την πτήση”.
NO MERCY. — TBF (@TBF) September 12, 2025
Kaptanın kanatlandığı an.#BuYolculukHepimizin #EuroBasket #MakeYourMark pic.twitter.com/hVFVcILG5s