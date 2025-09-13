Τα σχόλια του Τουρκικού Τύπου για τον ημιτελικό: «Οι Έλληνες έφαγαν μία οθωμανική... σφαλιάρα» (vid)

Αποθεωτικό τόνο είχε ο Τουρκικός Τύπος μετά την νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας στον ημιτελικό του Eurobasket, με τα τουρκικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για... οθωμανική σφαλιάρα.

Η Τουρκία πανηγύρισε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Eurobasket, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να κερδίζει την Ελλάδα στον ημιτελικό, σε ένα παιχνίδι που η Εθνική μας εμφανίστηκε κατώτερη των περιστάσεων.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης τουρκικά ΜΜΕ χαρακτήρισαν «γίγαντες» τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν, ενώ ο Τουρκικός Τύπος είχε αποθεωτικό τόνο, κάνοντας λόγω για θρίαμβο της Εθνικής Τουρκίας.

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Turkiye» κάνει λόγο για ιστορική πρόκριση επί της Ελλάδας, καθώς είναι η δεύτερη φορά που διεκδικεί το χρυσό μετάλλιο από το 2001 και συγκεκριμένα γράφει πως η Εθνική μας ομάδα «έφαγε οθωμανική... σφαλιάρα».

«Και ο μπακλαβάς δικός μας και ο τελικός δικός μας», γράφει το πρωτοσέλιδο μιας άλλης εφημεριδάς σχολιάζοντας με λίγο πιο καυστικό τρόπο το αποτέλεσμα.