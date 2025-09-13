Αποχωρεί από την Σερβία ο Πέσιτς: «Ήρθε η ώρα να βρούμε έναν νέο προπονητή που θα μπορεί να συνεχίσει αυτό που ξεκινήσαμε»

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς σε συνέντευξή του στην Politika, προανήγγειλε το τέλος της παρουσίας του στον πάγκο της Εθνικής Σερβίας, με τον πολύπειρο τεχνικό να τονίζει πως ήρθε η ώρα να βρεθεί νέος προπονητής να συνεχίσει το έργο.

Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της Εθνικής Σερβίας, όπως ο ίδιος αποκάλυψε σε συνέντευξή του στην Politika.

Ο έμπειρος προπονητής εξήγησε πως ήρθε η ώρα να βρεθεί ο νέος προπονητής του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του, με τον ίδιο να βοηθά τον πρόεδρο της ομοσμπονδίας μπάσκετ, Τσόβιτς, να βρει τον διάδοχό του.

Η δεδομένα αποτυχημένη πορεία της Σερβίας στο Eurobasket ήταν η «σταγόνα που ξεχείλισε στο ποτήρι» της Εθνικής με τον πολύπειρο τεχνικό να δηλώνει πως ήρθε η ώρα να αναλάβει ένας νέος προπονητής την ομάδα.

Ο Πέσιτς ανέλαβε την ομάδα το 2021, καταφέρνοντας σε αυτό το διάστημα να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 και το ασημένιο στο MundoBasket 2023.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

“Ήταν προνόμιο να είμαι προπονητής της εθνικής ομάδας της Σερβίας και να προπονώ και να ηγούμαι των καλύτερων Σέρβων μπασκετμπολιστών. Η ανάληψη ευθύνης και η λήψη αποφάσεων όταν ηγείσαι της εθνικής ομάδας της Σερβίας είναι μια μεγάλη πρόκληση.

Στο μέλλον, θέλω να συνεχίσω να θέτω τον επαγγελματισμό, την εμπειρία και την αφοσίωσή μου στη διάθεση του Προέδρου Τσόβιτς και ολόκληρης της ομάδας μπάσκετ μας. Ωστόσο, ήρθε η ώρα να βρούμε έναν νέο προπονητή που θα μπορεί να συνεχίσει αυτό που ξεκινήσαμε την προηγούμενη περίοδο.

Από την άλλη πλευρά, υποσχέθηκα στον Τσόβιτς ότι θα κάνω τα πάντα για να βοηθήσω στην επιλογή ενός νέου προπονητή, όποιος κι αν είναι αυτός, θα του δώσω την πλήρη υποστήριξή μου, τη βοήθειά μου και όλες τις προηγούμενες εμπειρίες μου”.