Ματώστε τις φανέλες σας για το χάλκινο, στον εαυτό σας το χρωστάτε

Ο Αταμάν που μας διάβαζε από την εξέδρα, ο Σπανούλης που δεν είχε plan b κι η Εθνική που χρωστάει μόνο στον εαυτό της. Γράφει ο Χρήστος Σταθόπουλος.

Μέσα σε λίγα βράδια η Εθνική πέρασε από τον ουρανό στο χώμα και από την αποθέωση στον διασυρμό. Η ήττα από την Τουρκία ήταν βαριά, κακά τα ψέματα. Ήταν ένα ματς που έμοιαζε χαμένο από το πρώτο δίλεπτο, μια εμφάνιση δίχως σφυγμό, χωρίς πάθος, χωρίς ματιά δολοφόνου. Παραλίγο να γράψει και 30άρα το κοντέρ, κι αυτό πονάει όσο κι αν προσπαθείς να το γλυκάνεις.

Όμως, όσοι βλέπουν αυτή την ομάδα μόνο όταν κερδίζει, δεν της αξίζουν. Δεν παίζουν μόνοι τους αυτοί οι παίκτες, παλεύουν μήνες, ρισκάρουν σώματα και καριέρες, κουβαλάνε μια χώρα στις πλάτες τους. Και είναι τραγικό, σχεδόν ντροπιαστικό, να τους βρίζουν στα social, να στοχοποιούν τον Γιάννη επειδή έμεινε στους 12 και τον Σλούκα που πάλεψε και έβαλε 15. Απίθανα, ανεκδιήγητα πράγματα και δυστυχώς, πολύ… ελληνικά. Πόσο μάλλον όταν χωρίς τον Γιάννη δεν θα είχαμε φτάσει καν ως εδώ κι αυτό το ξέρουμε όλοι. Το ότι κάποιοι τον λοιδορούν δείχνει μόνο πόσο λίγη και κοντή μνήμη έχουν και πόσο πολύ δηλητήριο κουβαλάνε.

Ναι, ήταν συνολικά μια κακή βραδιά για όλους, όχι η αποτυχία ενός ή δύο παικτών. Και ξέρετε κάτι; Στις κακές βραδιές, αυτοί οι παίκτες δεν θέλουν «ειδικούς» και καναπεδάτους τιμητές, θέλουν αγάπη.

Αν υπάρχει ένα δίκιο απέναντί τους, είναι ότι μπήκαν σαν χαμένοι.

Απροετοίμαστοι, άδειοι, χωρίς σπίθα. Δεν είχαν ούτε την ένταση, ούτε το θράσος που απαιτείται σε ημιτελικό. Και κάπου εδώ έρχεται η πιο σκληρή αλήθεια: ο Αταμάν δεν είχε αντίπαλο.

Μας διάβασε γιατί μας είχε μελετήσει καλά. Η κάμερα τον έπιανε στις εξέδρες να μας παρακολουθεί και στο μυαλό του να χτίζει σχέδιο. Δεν είναι χθεσινός άλλωστε, κουβαλάει δεκαετίες στους πάγκους και καμιά τριανταριά τίτλους σε τουρκικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Έπαιξε mind games λέγοντας ότι ο Οσμάν είναι τραυματίας, και ο Οσμάν μπήκε, έβαλε 17, δεύτερος σκόρερ της Τουρκίας. Εγκλώβισε τον Αντετοκούνμπο και ο Σπανούλης δεν είχε plan B γιατί στην πραγματικότητα δεν είχε απέναντί του ομάδα, αλλά σκιές.

Οι Τούρκοι ήταν γεμάτοι σε δημιουργία, σκορ, ενέργεια, βάθος. Ένα ρόστερ που ανά πάσα στιγμή νόμιζες ότι θα αρχίσει και το showtime. Και, δυστυχώς, όσο πικρό κι αν ακούγεται, οι 26 πόντοι διαφορά είναι κολακευτικοί για αυτό που δείξαμε στο παρκέ.

Τώρα όμως δεν χωράνε άλλα δάκρυα. Απομένει η Φινλανδία και η μάχη για το χάλκινο. Αφού δεν ήρθε αυτή η εμφάνιση με την Τουρκία, ας έρθει τώρα. Μόνο έτσι φτάνεις ψηλά, μόνο έτσι πετυχαίνεις το στόχο. Όταν μπεις με το μαχαίρι στα δόντια, όταν οι φανέλες σου σκιστούν από την υπερπροσπάθεια και δεν αφήσεις τίποτα όρθιο.

Η Εθνική έχει μια τελευταία ευκαιρία σε αυτό το τουρνουά να μπει στο παρκέ με φωτιά στα μάτια, όχι για να απολογηθεί σε κανέναν, τίποτα δεν μας χρωστάει. Στον εαυτό της το χρωστάει για να κλείσει στόματα. Για να φύγει από αυτό το Eurobasket με το κεφάλι πολύ ψηλά κι αν χρειαστεί με τις στολές σκισμένες και τα σώματα «ρημαγμένα».

Γιατί εδώ στην Ελλάδα μια καλή βραδιά σε κάνει ήρωα και μια κακή σε σβήνει από τον χάρτη. Τόσο απλό, άδικο και τόσο συνηθισμένο.

Να φύγει με το μετάλλιο για να θυμάται ότι έφτασε ως εδώ και για να θυμόμαστε κι εμείς ότι η αξία δεν μετριέται στις εύκολες μέρες, αλλά στις μέρες που ματώνεις και συνεχίζεις.

