H ανάρτηση του Σενγκούν και η προέλευση της φράσης που σήκωσε αντιδράσεις (pic)

Ο Αλπερέν Σενγκούν πανηγύρισε τη πρόκριση της Τουρκίας με μια ανάρτηση που «σήκωσε» αντιδράσεις στα social media, ωστόσο φαίνεται πως υπάρχει άλλη εξήγηση πίσω από το εν λόγω post.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν προκρίθηκε πανηγυρικά στον τελικό του Eurobasket, με την Τουρκία να κερδίζει την Εθνική μας ομάδα στον ημιτελικό με 94-68, σε ένα παιχνίδι που το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα εμφανίστηκε κατώτερο των περιστάσεων.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης οι Τούρκοι διεθνείς πανηγύρισαν την πρόκριση στο μεγάλο τελικό της Κυριακής κόντρα στην Γερμανία, με τον Αλπερέν Σενγκούν να τραβά τα βλέμματα με μια... περίεργη ανάρτηση του.

Ο σταρ των Ρόκετς ανάρτησε μια AI φωτογραφία που δείχνει τον Κεμάλ σε μια καρέκλα και πίσω του όλους τους παίκτες της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Τουρκίας, ενώ λίγο αργότερα ανάρτησε μια σειρά φωτογραφιών από τον αγώνα με την Ελλάδα και έγραψε: «Δεν θα ήταν ωραίος καιρός για θάλασσα», που πολλοί ερμήνευσαν ως αναφορά στη Μικρασιατική καταστροφή, καθώς παραπέμπει στο ανθελληνικό τσιτάτο που λένε στην Τουρκία πως το 1922 έμαθαν στους Έλληνες κολύμπι.

Η εν λόγω ανάρτηση όπως ήταν λογικό προκάλεσε αντιδράσεις στα ελληνικά social media, ωστόσο υπάρχει εξήγηση, καθώς όπως αναφέρουν οι Τούρκοι στα social media η συγκεκριμένη φράση ανήκει σε ένα τραγούδι. Πρόκειται για το «Kafa» της Sıla, το οποίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και πολλά χρόνια.

Οι στίχοι του τραγουδιού:

Έλα, σήκω, πάμε αμέσως τώρα

Κλείσε το τηλέφωνο, να μην μπορεί να μας βρει όποιος καλεί

Ανοίγουμε το ραδιόφωνο

Ο δρόμος όπου μας πάει, κι εμείς εκεί

Δεν σου κάνει πάντα καλό ο θαλασσινός αέρας;

Βρίσκουμε ένα μικρό δωμάτιο, χωράμε τα κεφάλια μας μέσα

Και βάζουμε κι ένα-δυο ποτήρια

Όπου μας πάει το μυαλό, εκεί κι εμείς

Όπου μας πάει το μυαλό, εκεί κι εμείς

Όπου μας πάει το μυαλό, εκεί κι εμείς