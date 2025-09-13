Έσπασε τον αντίχειρα του ο Κουλιμπαλί - Χάνει το ξεκίνημα της σεζόν με τους Ουίζαρντς

Ο Μπιλάλ Κουλιμπαλί έσπασε ένα σύνδεσμο στο δεξί του αντίχειρα και υποβλήθηκε σε επέμβαση προκειμένου να λύσει το πρόβλημα. Χάνει το ξεκίνημα τηε σεζόν ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ

Άτυχος στάθηκε στο Εurobasket ο Μπιλάλ Κουλιμπαλί, με τον Γάλλο γκαρντ/φόργουορντ να σπάει έναν σύνδεσμο στο δεξί του αντίχειρα, όπως ανακοίνωσαν οι Ουίζαρντς.

Ο 21χρονος άσος υποβλήθηκε σε επέμβαση την Παρασκευή (12/9) στη Νέα Υόρκη και σύμφωνα με το ESPN δεν θα προλάβει το ξεκίνημα της κανονικής περιόδου, παραμένοντας άγνωστο το διάστημα της απουσίας του.

Ο Γάλλος μέτρησε 6.3 πόντους και 4.3 ριμπάουντ σε έξι ματς στο Ευρωμπάσκετ 2025. Την περσινή σεζόν έγινε βασικός στους Ουίζαρντς, ξεκινώντας σε 59 ματς μέχρι να τραυματιστεί στις αρχές Μαρτίου και μείνει εκτός ως το τέλος.