Κύπελλο Ανδρών: Σήμερα η πρεμιέρα της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026

Αναλυτικά το πρόγραμμα της αγωνιστικής είναι το εξής:
A’ Φάση
1η αγωνιστική
13/9
National League 1
Όμιλος Νότου
Αγ. Δημητρίου (Ν) 12.00 Κρόνος Αγ. Δημητρίου-Ιόνιος Σπυρόπουλος-Αλεξόπουλος Χρ.-Παπαγεωργίου Δ. (Ζώης)
ΚΓ Μαυροματίου 17.00 Έσπερος ΓΣ Λαμίας-Αμύντας Ζαχαρής-Καραμπιτσάκος-Κοντοστάθης (Χριστοδούλου)
Περιβόλας 17.00 Απόλλων Π.-Προμηθέας 2014 Μαρινάκης-Κωνσταντινίδου-Λιαρομμάτης (Πίγκας)
Σ.Μπεφόν 17.00 Π. Φάληρο-ΚΟ Χολαργού Ζακεστίδης-Βαγγάλης-Ρώτας (Παπάντος)
Πανελληνίου 17.00 Πανελλήνιος-ΑΕ Ν. Κηφισιάς Αργυρούδης-Παπαδόπουλος Χρ.-Σπυρλιδάκης (Φλώρος)
ΚΓ 8ου Δημ. Σχολείου Μεγάρων 17.00 Ελευσίνα-Εθνικός Λιβαδειάς Λεβεντάκος-Βελέντζας-Μπον (Καλαρέμας)
Όμιλος Βορρά
Μ. Τσικινας 17.00 ΧΑΝΘ-Ιωνικός Ιωνίας Δέλλας-Εκίζογλου-Αθανασιάδης Αθ. (Παπαδόπουλος Ιωάν.)
Η. Τριανταφυλλίδης 18.30 Πανόραμα-Ελευθερούπολη Αγραφιώτη Γρ.-Κωνσταντινέλλης-Σμπρίνης (Σιμητόπουλος)
National League 2
Όμιλος Νότου
Γαστούνης 15.00 ΑΕ Βαρθολομιού-Ιπποκράτης Κω Λογοθέτης-Τσακιράκη-Μπολάνο (Καράτσαλος)
Γαργαλιώνων 17.00 Γαργαλιάνοι-Αχαγιά 82 Ρίζος-Νάστος-Μπακετέα (Κορμηλάς)
Αγ. Αναργύρων 17.00 ΓΕ Αγ. Αναργύρων-ΑΓΟ Ρεθύμνου Κηπώσης-Ψύχας-Σκάρας (Σαμαρτζή)
Όμιλος Βορρά
Κατερίνης 17.00 Πάνθηρες-Ερμής Λαγκαδά Καντερές-Σελεβός-Δανιηλίδης (Παπαπέτρου)
Εκπ. Φρυγανιώτη 17.00 Εκπ. Φρυγανιώτη-Πρωτέας Γρ. Ταρενίδης-Τογανίδου-Χατζηπαναγιώτου (Παπαδόπουλος Ν.)
Προσοτσάνης 17.00 Προσοτσάνη-Αμπελώνας 1986 Καντζουρίδης-Δημούδης-Ράπτης (Γαϊτάνης)
Καρδίτσας 15.00 Αναγέννηση Καρδίτσας-Σύλλας Αιδηψού Μαραμής-Γιατρόπουλος-Πάνος (Καρακώστας)