Κύπελλο Ανδρών: Σήμερα η πρεμιέρα της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026

Με τη διεξαγωγή της 1ης αγωνιστικής της Α’ Φάσης του Κυπέλλου Ανδρών στην οποία συμμετέχουν οι ομάδες της National League 1 και της National League 2, αρχίζει σήμερα (13/9) η αγωνιστική περίοδος 2025-2026.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της αγωνιστικής είναι το εξής: A’ Φάση 1η αγωνιστική 13/9 National League 1 Όμιλος Νότου Αγ. Δημητρίου (Ν) 12.00 Κρόνος Αγ. Δημητρίου-Ιόνιος Σπυρόπουλος-Αλεξόπουλος Χρ.-Παπαγεωργίου Δ. (Ζώης) ΚΓ Μαυροματίου 17.00 Έσπερος ΓΣ Λαμίας-Αμύντας Ζαχαρής-Καραμπιτσάκος-Κοντοστάθης (Χριστοδούλου) Περιβόλας 17.00 Απόλλων Π.-Προμηθέας 2014 Μαρινάκης-Κωνσταντινίδου-Λιαρομμάτης (Πίγκας) Σ.Μπεφόν 17.00 Π. Φάληρο-ΚΟ Χολαργού Ζακεστίδης-Βαγγάλης-Ρώτας (Παπάντος) Πανελληνίου 17.00 Πανελλήνιος-ΑΕ Ν. Κηφισιάς Αργυρούδης-Παπαδόπουλος Χρ.-Σπυρλιδάκης (Φλώρος) ΚΓ 8ου Δημ. Σχολείου Μεγάρων 17.00 Ελευσίνα-Εθνικός Λιβαδειάς Λεβεντάκος-Βελέντζας-Μπον (Καλαρέμας) Όμιλος Βορρά Μ. Τσικινας 17.00 ΧΑΝΘ-Ιωνικός Ιωνίας Δέλλας-Εκίζογλου-Αθανασιάδης Αθ. (Παπαδόπουλος Ιωάν.) Η. Τριανταφυλλίδης 18.30 Πανόραμα-Ελευθερούπολη Αγραφιώτη Γρ.-Κωνσταντινέλλης-Σμπρίνης (Σιμητόπουλος) National League 2 Όμιλος Νότου Γαστούνης 15.00 ΑΕ Βαρθολομιού-Ιπποκράτης Κω Λογοθέτης-Τσακιράκη-Μπολάνο (Καράτσαλος) Γαργαλιώνων 17.00 Γαργαλιάνοι-Αχαγιά 82 Ρίζος-Νάστος-Μπακετέα (Κορμηλάς) Αγ. Αναργύρων 17.00 ΓΕ Αγ. Αναργύρων-ΑΓΟ Ρεθύμνου Κηπώσης-Ψύχας-Σκάρας (Σαμαρτζή) Όμιλος Βορρά Κατερίνης 17.00 Πάνθηρες-Ερμής Λαγκαδά Καντερές-Σελεβός-Δανιηλίδης (Παπαπέτρου) Εκπ. Φρυγανιώτη 17.00 Εκπ. Φρυγανιώτη-Πρωτέας Γρ. Ταρενίδης-Τογανίδου-Χατζηπαναγιώτου (Παπαδόπουλος Ν.) Προσοτσάνης 17.00 Προσοτσάνη-Αμπελώνας 1986 Καντζουρίδης-Δημούδης-Ράπτης (Γαϊτάνης) Καρδίτσας 15.00 Αναγέννηση Καρδίτσας-Σύλλας Αιδηψού Μαραμής-Γιατρόπουλος-Πάνος (Καρακώστας)