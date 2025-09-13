MENU
Κύπελλο Ανδρών: Σήμερα η πρεμιέρα της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026

Μπάσκετ
Με τη διεξαγωγή της 1ης αγωνιστικής της Α’ Φάσης του Κυπέλλου Ανδρών στην οποία συμμετέχουν οι ομάδες της National League 1 και της National League 2, αρχίζει σήμερα (13/9) η αγωνιστική περίοδος 2025-2026.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της αγωνιστικής είναι το εξής:

A’ Φάση

1η αγωνιστική

13/9

National League 1

Όμιλος Νότου

Αγ. Δημητρίου (Ν) 12.00 Κρόνος Αγ. Δημητρίου-Ιόνιος Σπυρόπουλος-Αλεξόπουλος Χρ.-Παπαγεωργίου Δ. (Ζώης)

ΚΓ Μαυροματίου 17.00 Έσπερος ΓΣ Λαμίας-Αμύντας Ζαχαρής-Καραμπιτσάκος-Κοντοστάθης (Χριστοδούλου)

Περιβόλας 17.00 Απόλλων Π.-Προμηθέας 2014 Μαρινάκης-Κωνσταντινίδου-Λιαρομμάτης (Πίγκας)

Σ.Μπεφόν 17.00 Π. Φάληρο-ΚΟ Χολαργού Ζακεστίδης-Βαγγάλης-Ρώτας (Παπάντος)

Πανελληνίου 17.00 Πανελλήνιος-ΑΕ Ν. Κηφισιάς Αργυρούδης-Παπαδόπουλος Χρ.-Σπυρλιδάκης (Φλώρος)

ΚΓ 8ου Δημ. Σχολείου Μεγάρων 17.00 Ελευσίνα-Εθνικός Λιβαδειάς Λεβεντάκος-Βελέντζας-Μπον (Καλαρέμας)

Όμιλος Βορρά

Μ. Τσικινας 17.00 ΧΑΝΘ-Ιωνικός Ιωνίας Δέλλας-Εκίζογλου-Αθανασιάδης Αθ. (Παπαδόπουλος Ιωάν.)

Η. Τριανταφυλλίδης 18.30 Πανόραμα-Ελευθερούπολη Αγραφιώτη Γρ.-Κωνσταντινέλλης-Σμπρίνης (Σιμητόπουλος)

National League 2

Όμιλος Νότου

Γαστούνης 15.00 ΑΕ Βαρθολομιού-Ιπποκράτης Κω Λογοθέτης-Τσακιράκη-Μπολάνο (Καράτσαλος)

Γαργαλιώνων 17.00 Γαργαλιάνοι-Αχαγιά 82 Ρίζος-Νάστος-Μπακετέα (Κορμηλάς)

Αγ. Αναργύρων 17.00 ΓΕ Αγ. Αναργύρων-ΑΓΟ Ρεθύμνου Κηπώσης-Ψύχας-Σκάρας (Σαμαρτζή)

Όμιλος Βορρά

Κατερίνης 17.00 Πάνθηρες-Ερμής Λαγκαδά Καντερές-Σελεβός-Δανιηλίδης (Παπαπέτρου)

Εκπ. Φρυγανιώτη 17.00 Εκπ. Φρυγανιώτη-Πρωτέας Γρ. Ταρενίδης-Τογανίδου-Χατζηπαναγιώτου (Παπαδόπουλος Ν.)

Προσοτσάνης 17.00 Προσοτσάνη-Αμπελώνας 1986 Καντζουρίδης-Δημούδης-Ράπτης (Γαϊτάνης)

Καρδίτσας 15.00 Αναγέννηση Καρδίτσας-Σύλλας Αιδηψού Μαραμής-Γιατρόπουλος-Πάνος (Καρακώστας)

