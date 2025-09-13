Το τηλεφώνημα Ερντογάν σε Αταμάν: «Σας ευχαριστώ που μας χαρίσατε αυτή τη χαρά» (vid)

Ο Εργκίν Αταμάν δέχτηκε το τηλεφώνημα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος τον ευχαρίστησε για τη χαρά που προσέφεραν μετά την πρόκριση στον τελικό του Eurobasket.

Η Τουρκία με σχέδιο και πλάνο έπαιξε υψηλού επιπέδου μπάσκετ κερδίζοντας την Εθνική μας ομάδα στον ημιτελικό του Eurobasket, σφραγίοντας μια πανηγυρική πρόκριστη στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης και ενώ ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες του βρίσκονταν στα αποδυτήρια ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τηλεφώνησε στον Τούρκο τεχνικό για να δώσει τα συγχαρητήρια του στους διεθνείς.

Ο Οσμάν Ασκίν Μπακ, Υπουργός Νεολαίας και Αθλητισμού της χώρας βρισκόταν στα αποδυτήρια και έδωσε στον Αταμάν το τηλέφωνο για να συζητήσει μαζί του

Παρών στο τηλεφώνημα ήταν και ο Χινταγιέτ Τούρκογλου, ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας. «Πραγματικά ένιωσα μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστώ που μας χαρίσατε αυτή τη χαρά» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ερντογάν, με τον Αταμάν να απαντάει «ο τελικός είναι την Κυριακή το βράδυ με τη Γερμανία. Ελπίζω να κερδίσουμε κι αυτόν. Η δεύτερη θέση δεν μας ικανοποιεί».

Οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, ευχαριστώντας έτσι τον Τούρκο πρόεδρο.

