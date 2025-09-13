O Λάρκιν αποκάλυψε το σχέδιο άμυνας στον Γιάννη: «Όταν έπιανε την μπάλα...»

Ο Σέιν Λάρκιν σε δηλώσεις του αποκάλυψε το σχέδιο άμυνας πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, λέγοντας πως όταν έπιανε την μπάλα έκλειναν στην ρακέτα προκειμένου να πασάρει έξω.

H Εθνική μας ομάδα εμφανίστηκε κατώτερη των προσδοκιών στον ημιτελικό με αποτέλεσμα να γνωρίσει βαριά ήττα από την Τουρκία με 94-68, χάνοντας έτσι την ευκαιρία να βρεθεί στον μεγάλο τελικό της Κυριακής κόντρα στην Γερμανία.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για πρώτη φορά στο τουρνουά δεν ήταν ο εαυτός του, με τον Greak Freak να μένει στους 12 πόντους, έχοντας παράλληλα 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ με 6/13 σουτ.

Ο Εργκίν Αταμάν είχε σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια την άμυνα των παικτών του πάνω στον σταρ της Εθνικής και ο Σέιν Λάρκιν σε δηλώσεις του αποκάλυψε το πλάνο... εξόντωσης του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Εναντίον του Γιάννη, φυσικά, αν πάρει την μπάλα και κανείς δεν έρθει να βοηθήσει, κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει κοντά στο καλάθι. Έτσι, κάθε φορά που έμπαινε μέσα από τη γραμμή των τριών πόντων και δεν έκανε λέι απ ή σουτ, τη στιγμή που έπαιρνε την μπάλα, προσπαθούσαμε να κλείσουμε τη ρακέτα και να τον κάνουμε να πετάξει την μπάλα έξω και στη συνέχεια να μένει στην περίμετρο. Το σχέδιο παιχνιδιού μας λειτούργησε υπέρ μας».

