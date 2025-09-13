Κόντρα στην Μονακό τα αποκαλυπτήρια του Ολυμπιακού για το «Νεόφυτος Χανδριώτης»

O Oλυμπιακός αντιμετωπίζει στην Κύπρο την Μονακό για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», (Cosmote4, 18:00) με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν τα αποκαλυπτήρια τους για τη νέα σεζόν.

Ο νέος Ολυμπιακός θα αποκαλυφθεί για πρώτη φορά το απόγευμα του Σαββάτου στην Κύπρο, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν την Μονακό στις 18:00 για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».

Η προετοιμασία των Πειραιωτών συνεχίζεται σε υψηλή ένταση και ο κόσμος της ομάδας θα έχει την ευκαιρία να δει το δυνατό τεστ κόντρα στο γαλλικό σύνολο από την Cosmote Sport 4.

O Γιώργος Μπαρτζώκας θέλει μέσω του τουρνουά να τεστάρει τις δυνατότητες της ομάδας, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν σήμερα την γαλλική και το μεσημέρι της Κυριακής την Παρί, η οποία έκανε πρεμιέρα στο τουρνουά, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 107-70.