Κόντρα στην Μονακό τα αποκαλυπτήρια του Ολυμπιακού για το «Νεόφυτος Χανδριώτης»

Ο νέος Ολυμπιακός θα αποκαλυφθεί για πρώτη φορά το απόγευμα του Σαββάτου στην Κύπρο, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν την Μονακό στις 18:00 για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης».
Η προετοιμασία των Πειραιωτών συνεχίζεται σε υψηλή ένταση και ο κόσμος της ομάδας θα έχει την ευκαιρία να δει το δυνατό τεστ κόντρα στο γαλλικό σύνολο από την Cosmote Sport 4.
O Γιώργος Μπαρτζώκας θέλει μέσω του τουρνουά να τεστάρει τις δυνατότητες της ομάδας, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν σήμερα την γαλλική και το μεσημέρι της Κυριακής την Παρί, η οποία έκανε πρεμιέρα στο τουρνουά, επικρατώντας του Ερυθρού Αστέρα με 107-70.