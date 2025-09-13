Αποκαλυπτική Magic Euroleague: Πώς κινήθηκαν οι ομάδες στην ψηφοφορία για το F4 της Αθήνας

Όπως ειπώθηκε στην εκπομπή και βάσει του ρεπορτάζ, παρότι η ψηφοφορία των μετόχων της Euroleague ήταν μυστική, έγινε γνωστό ότι υπέρ του F4 στην Αθήνα τάχθηκαν οκτώ ομάδες, τρεις ψήφισαν κατά και δύο λευκό.
Πέρα του Ολυμπιακού -όπως ήταν γνωστό εδώ και καιρό- κατά ψήφισαν, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, η Μπάγερν Μονάχου που εκπροσωπείται στην Ευρωλίγκα από τον Μάρκο Πέσιτς, που είναι ο επικεφαλής της ομάδας στο διοικητικό κομμάτι.
Έτσι, δεδομένου ότι είναι Σέρβος, τάχθηκε υπέρ του Βελιγραδίου για δικούς του λόγους, ενώ η τρίτη ομάδα που φέρεται να καταψήφισε το Final Four της Αθήνας, ήταν η Φενέρμπαχτσε, για δικούς της λόγους, που έχουν να κάνουν και με την εξυπηρέτηση των φιλάθλων της.
Στην ψηφοφορία της Euroleague, υπήρξαν και δύο λευκά, με το ρεπορτάζ να αναφέρει ότι η μια ομάδα που... έριξε λευκό ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης και η άλλη ήταν η Βιλερμπάν.