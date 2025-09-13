Αποκαλυπτική Magic Euroleague: Πώς κινήθηκαν οι ομάδες στην ψηφοφορία για το F4 της Αθήνας

Αποκαλυπτική ήταν για ακόμη μια φορά η εκπομπή του SDNA, Magic Euroleague με «καυτό» ρεπορτάζ για την μυστική ψηφοφορία της Euroleague, για το Final Four, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Όπως ειπώθηκε στην εκπομπή και βάσει του ρεπορτάζ, παρότι η ψηφοφορία των μετόχων της Euroleague ήταν μυστική, έγινε γνωστό ότι υπέρ του F4 στην Αθήνα τάχθηκαν οκτώ ομάδες, τρεις ψήφισαν κατά και δύο λευκό.

Πέρα του Ολυμπιακού -όπως ήταν γνωστό εδώ και καιρό- κατά ψήφισαν, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, η Μπάγερν Μονάχου που εκπροσωπείται στην Ευρωλίγκα από τον Μάρκο Πέσιτς, που είναι ο επικεφαλής της ομάδας στο διοικητικό κομμάτι.

Έτσι, δεδομένου ότι είναι Σέρβος, τάχθηκε υπέρ του Βελιγραδίου για δικούς του λόγους, ενώ η τρίτη ομάδα που φέρεται να καταψήφισε το Final Four της Αθήνας, ήταν η Φενέρμπαχτσε, για δικούς της λόγους, που έχουν να κάνουν και με την εξυπηρέτηση των φιλάθλων της.

Στην ψηφοφορία της Euroleague, υπήρξαν και δύο λευκά, με το ρεπορτάζ να αναφέρει ότι η μια ομάδα που... έριξε λευκό ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης και η άλλη ήταν η Βιλερμπάν.