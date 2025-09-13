Αταμάν στους Τούρκους φιλάθλους: «Έμεινε ένα ματς ακόμη» (vid)

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, οδήγησε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδα τους στον τελικό του Eurobasket και όπως είναι φυσικό, γνώρισε την αποθέωση από τους Τούρκους φιλάθλους.
Την ώρα που είχε κριθεί η αναμέτρηση με την Ελλάδα, οι Τούρκοι οπαδοί άρχισαν να φωνάζουν «Κύπελλο, Κύπελλο, Έργκιν Αταμάν», αποθεώνοντας τον πολύπειρο προπονητή, που κάθονταν στον πάγκο.
Τότε, ο Εργκίν Αταμάν σηκώθηκε και έδειξε με το δάχτυλο του, ότι έχει μείνει ένα ματς, αναφερόμενος προφανώς στον τελικό με την Γερμανία την Κυριακή (14/9, 21:00).
Δείτε το video: