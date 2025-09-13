Λαρεντζάκης: «Μας πονάει πολύ αυτή η ήττα, θα δώσουμε τα πάντα για το χάλκινο»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μετά την βαριά ήττα της Ελλάδας από την Τουρκία, τόνισε ότι είναι ένα αποτέλεσμα που πονάει πολύ τους διεθνείς, σημειώνοντας ότι στόχος πλέον είναι το Χάλκινο μετάλλιο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Nova:

«Θεωρώ ότι η Τουρκία ξεκίνησε πολύ δυναμικά το παιχνίδι. Ο Οσμάνι έκανε το παιχνίδι της ζωής του. Δεν μπορέσαμε να ματσάρουμε την ενέργεια της Τουρκίας. Είναι πολύ καλή ομάδα και μας πονάει πολύ αυτό το αποτέλεσμα.

Το τι έφταιξε θα το δούμε σε δεύτερη φάση. Είμαστε στεναχωρημένοι. Μακάρι να βρεθούμε ξανά σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Πρέπει να συγκεντρωθούμε γιατί μπροστά μας έχουμε ένα παιχνίδι και να διεκδικήσουμε το μετάλλιο.

Ήρθαμε εδώ κοιτώντας κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Είναι μεγάλη υπόθεση ότι θα διεκδικήσουμε ένα μετάλλιο και την Κυριακή θα δώσουμε τα πάντα για να καταφέρουμε έναν στόχο που είναι το μετάλλιο».