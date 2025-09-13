ΚΑΕ Ολυμπιακός για Εθνική: «Κρατήστε το κεφάλι ψηλά, πάμε για το χάλκινο μετάλλιο»

Οι «ερυθρόλευκοι» έστειλαν μήνυμα μέσα από τα social media, μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής από την Τουρκία, τονίζοντας ότι ο επόμενος στόχος είναι η κατάκτηση του Χάλκινου μεταλλίου.

Λίγη ώρα μετά την βαριά ήττα της «γαλανόλευκης» από την Τουρκία, η ΚΑΕ Ολυμπιακός, με ανάρτησή της στα social media, τόνισε ότι βρίσκεται στο πλευρό της Εθνικής ομάδας μέχρι τέλους.

«Κρατήστε το κεφάλι ψηλά! Μας κάνατε περήφανους και συνεχίζετε να το κάνετε. Έχουμε μπροστά μας μια ακόμη μεγάλη μάχη: το χάλκινο μετάλλιο. Μαζί σας μέχρι το τέλος!», ανέφερε το μήνυμα των «ερυθρόλευκων».