Λάρκιν: «Λειτούργησε το πλάνο μας, όλα πήγαν καλά από την αρχή»

Ο Σέιν Λάρκιν μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας και την πρόκριση στον τελικό του Eurobasket, στάθηκε στην προσήλωση που είχε ο ίδιος και οι συμπαίκτες του στο τακτικό πλάνο του Εργκίν Αταμάν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την πρόκριση στον τελικό του Ευρωμπάσκετ και τη νίκη επί της Ελλάδας: «Στο τέλος της ημέρας είμαστε μια ομάδα. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μυστικό. Αναλύσαμε το παιχνίδι με την Ελλάδα στην τελευταία συγκέντρωση. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα».



Για το πλάνο και τα μαρκαρίσματα πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Ήταν ένας συνδυασμός. Είχαμε τη θέληση να κερδίσουμε και να πάμε στον τελικό. Λειτούργησε το πλάνο μας. Όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά από την αρχή, τότε θα πάρει το παιχνίδι».



Για τη Γερμανία και τον Ντένις Σρέντερ: «Έχουν κορυφαίους παίκτες. Δεν θα είναι εύκολο απέναντι στη Γερμανία, αλλά και η αντιμετώπιση πάνω στον Σρέντερ. Το ίδιο ισχύει και με την Ελλάδα κόντρα στον Γιάννη».