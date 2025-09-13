Η Παρί «διέλυσε» τον Ερ. Αστέρα στην πρεμιέρα του «Νεόφυτος Χανδριώτης» – Σήμερα ο Ολυμπιακός με Μονακό

Oι Παριζιάνοι έκαναν επίδειξη δύναμης κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (107-70) στην πρεμιέρα του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζει τους Μονεγάσκους, σήμερα Σάββατο (13/9, 18:00).

Με εντυπωσιακό τρόπο εκκίνησε το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο, με την Παρί να «διαλύει» με 107-70 τον Ερυθρό Αστέρα, έχοντας σε εξαιρετική κατάσταση τον Γιακούμπα Ουατάρα με 23 πόντους.

Διψήφιοι για τους Παριζιάνους ήταν και οι Τζάστιν Ρόμπινσον (16π., 8ασ.), Αμάθ Εμπαγιέ (15π.), Λαμάρ Στίβενς (14π.) και Τζέρεμιι Μόργκαν (13π.), ενώ για την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου ξεχώρισε ο Σάμι Οτζελέγε με 16 πόντους.

Το πανόραμα του τουρνουά:

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

Παρί – Ερυθρός Αστέρας 107-70

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – Μονακό 18:00 Cosmote Sport 4

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – Παρί 16:15 Cosmote Sport 4

Μονακό – Ερυθρός Αστέρας 18:30 Cosmote Sport 4