Βαριά ίωση ο Τι Τζέι Σορτς - Δεν ταξιδεύει για Αυστραλία

Όπως αποκαλύφθηκε στην Magic Euroleague o Τι Τζέι Σορτς ταλαιπωρείται από βαριά ίωση, η οποία του απαγορεύει να ταξιδέψει στην Αυστραλία για το Τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Πλήγμα στον Παναθηναϊκό με τον Τι Τζέι Σορτς. Όπως αποκαλύφθηκε στην Magic Euroleague ο νεοαποκτηθείς γκαρντ του «τριφυλλιού» προσβλήθηκε από βαριά ίωση, η οποία τον αναγκάζει να μείνει στην Αθήνα, χάνοντας έτσι το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία.

Ο Αμερικανός άσος θα χρειαστεί χρόνο να επανέλθει στο 100%, χωρίς ωστόσο να είναι κάτι ανησυχητικό, αλλά δεδομένα θα πρέπει να μείνει για ένα μικρό χρονικό διάστημα εκτός προπονήσεων για τους «πράσινους».

Να σημειώσουμε ότι στο δεύτερο φιλικό του Παναθηναϊκού ο Τι Τζέι Σορτς έμεινε εκτός, όχι λόγω της ίωσης, αλλά λόγω ενός μικροτραυματισμού στον αστράγαλο.

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει σε δυο γκρουπ στην Αυστραλία μέσω Ντουμπάι. Το πρώτο γκρουπ θα αναχωρήσει το Σάββατο το βράδυ με τους Ναν, Ρογκαβόπουλο, Κουζέλογλου, Χολμς και Γκραντ. Ενώ το δεύτερο γκρουπ θα ταξιδέψει μετά από δυο μέρες με τους διεθνείς.