Ο Σενγκούν αποκάλυψε την αδυναμία του Γιάννη: «Δεν είναι τρομερός πασέρ»

Ο Άλπερεν Σενγκούν μετά την επικράτηση της Τουρκίας κόντρα στην Ελλάδα και την πρόκριση της ομάδας του στον τελικό του Eurobasket μίλησε για την μεγάλη αδυναμία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Βάλαμε τον Οσμάνι πάνω του και βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε. Και ο Ερκάν έκανε τρομερή δουλειά απόψε. Φυσικά, ο Γιάννης είναι από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Και απλά βοηθήσαμε τον Ερκάν. Νομίζω κάναμε καλή δουλειά.

Δεν είναι τρομερός πασέρ. Είναι καταπληκτικός παίκτης αλλά όχι τρομερός πασέρ. Οπότε βοηθήσαμε και κλείναμε το ζωγραφιστό.

Δεν χρειάζεται να είναι η βραδιά μου κάθε βράδυ. Ήταν η βραδιά του συμπαίκτη μου. Προσπαθώ να είμαι επιθετικός, να παίζει επιθετικά. Ήξερα πως μου ερχόταν η μπάλα, οπότε δεν μπορούσα παρά να πάρα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ αμυντικά και να βάλω εύκολα σουτ στην επίθεση. Έκαναν τη δουλειά μου απόψε και είμαι χαρούμενος.

Ο Αταμάν είπε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα. Είπε "Προπονώ 30 χρόνια. Αν πω κάτι είναι αλήθεια". Μας έδωσε αυτοπεποίθηση, και βγήκαμε έξω και παίξαμε.

Δεν έκαναν κακή εμφάνιση. Κάναμε το παιχνίδι μας. Είναι σπουδαία ομάδα, έπαιξαν πολύ καλά. Βγήκαμε έξω και παλέψαμε. Παίξαμε πιο επιθετικά. Παίξαμε πιο σκληρά από αυτούς. Βάλαμε σουτ. Ήμασταν καλύτεροι απόψε».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!