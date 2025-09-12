Αταμάν για Γιάννη: «Δεν είναι σαν το ΝΒΑ, αν είσαι καλά προετοιμασμένος μπορείς να τον σταματήσεις»

Ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στο πως η Τουρκία περιόρισε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στον ημιτελικό του Eurobasket.

Ο Τούρκος ομοσπονδιακός προπονητής εξήρε την ελληνική ομάδα, ενώ τόνισε πως θέλει το χρυσό μετάλλιο κόντρα στη Γερμανία. Αναλυτικά οι δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου:

«Αρχίσαμε πολύ επιθετικά, με φοβερή άμυνα, πήραμε αυτοπεποίθηση και ελέγξαμε το παιχνίδι. Ήταν το πλάνο μας να σταματήσουμε το πικ εν ρολ των γκαρντ και όταν παίρνει την μπάλα ο Γιάννης να παίζουμε άμυνα με 2-3 παίκτες. Οι παίκτες μου πίστεψαν στο πλάνο και έβαλαν τεράστια προσπάθεια. Ήταν από τις καλύτερες άμυνες που είδα ποτέ σε τέτοια διοργάνωση, γιατί η Ελλάδα έχει σπουδαία ομάδα και εξαιρετικό ρόστερ, αλλά δεν τους αφήσαμε να λειτουργήσει καλά η επίθεσή τους.

Επιθετικά, χρησιμοποιήσαμε πολύ καλά τον πάουερ φόργουορντ μας, τον Οσμάνι, γιατί ο Γιάννης μένει μέσα στη ρακέτα. Ο Οσμάνι έβαλε το πρώτο σουτ, απέκτησε αυτοπεποίθηση και έβαλε και τα επόμενα. Όλοι έπαιξαν εξαιρετική άμυνα στον Σλούκα και πήραμε μια σπουδαία νίκη. Δεν είναι όμως αρκετή για μας, θέλουμε τον τίτλο.

Νικήσαμε μια σπουδαία ομάδα. Η Ελλάδα έχει εξαιρετικό ρόστερ. Τώρα το μόνο πλάνο μου είναι να πάω για ύπνο, να ξεκουραστώ και αύριο να προετοιμαστούμε για τη Γερμανία. Η Ελλάδα είναι φανταστική ομάδα, αλλά παίξαμε πολύ καλά».

Για τον Αντετοκούνμπο παίξαμε επιθετική άμυνα. Τον δυσκολέψαμε στην ντρίμπλα και παίξαμε παγίδες. Ο Οσμάνι έπαιξε δυναμικά στο να μην πάρει την μπάλα. Ο Γιάννης δεν βρήκε χώρους, γιατί δεν είναι σαν το ΝΒΑ, αν είσαι καλά προετοιμασμένος μπορείς να τον σταματήσεις. Δεν ξέρω αν ομάδες του ΝΒΑ έρθουν να πάρουν τον Οσμάνι γιατί σταμάτησε τον Αντετοκούνμπο.

Ο Σενγκούν δεν ήταν σε καλή μέρα στο ξεκίνημα, έχασε πολλά δικά του σουτ. Όμως πάντα, κι όταν δεν σκοράρει, μπορεί να δημιουργήσει. Του αρέσει να πασάρει, ίσως είναι ο καλύτερος στις πάσες στο ΝΒΑ, από τους ψηλούς. Πάντα έβρισκε σήμερα τον ελεύθερο παίκτη».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!