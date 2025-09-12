Σαμοντούροβ: «Έπαιξαν καλύτερα από εμάς - Έχουμε έναν τελικό με την Φινλανδία»

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ μετά την ήττα της Ελλάδας από την Τουρκία στον ημιτελικό του Eurobasket τόνισε πως η «επίσημη αγαπημένη» πρέπει να συγκεντρωθεί στον μικρό τελικό με την Φινλανδία.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Έπαιξαν καλύτερα από μας. Τελείωσε το παιχνίδι, τώρα έχουμε έναν τελικό απέναντι στη Φινλανδία. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, θα πρέπει να προετοιμαστούμε σωστά και να παίξουμε το μπάσκετ μας».

