Δεύτερη μεγαλύτερη διαφορά σε ημιτελικό τα τελευταία 50 χρόνια το +26 της Τουρκίας

Η νίκη της Τουρκίας κόντρα στην Ελλάδα με 94-68 αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη επικράτηση σε ημιτελικό Eurobasket.

Η Τουρκία αναμετρήθηκε με την Ελλάδα για τον ημιτελικό του Eurobasket. Οι Τούρκοι ήταν ανώτεροι από το πρώτο λεπτό του ματς και κατάφεραν να πανηγυρίσουν τη νίκη με 94-68 και την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.

Αυτό το +26 είναι η δεύτερη μεγαλύτερη νίκη σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης τα τελευταία 50 χρόνια, πίσω μόνο από το +41 της Γαλλίας κόντρα στην Πολωνία το 2022 (95-54).

