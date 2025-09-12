Τουρκικά ΜΜΕ: «Οι 12 γίγαντες στον τελικό, ξεπέρασαν το εμπόδιο της Ελλάδας σε ιστορικό ημιτελικό»

Χωρίς πολλές εθνικιστικές «κορώνες» υποδέχθηκαν τα τουρκικά ΜΜΕ την επιβλητική νίκη επί της Ελλάδας στον ημιτελικό του Eurobasket και την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Η κορυφαία αθλητική εφημερίδα της Τουρκίας, η «Fanatik» στον τίτλο της ανέφερε: «Είμαστε στον τελικό του Eurobasket 2025! Οι 12 γίγαντες νίκησαν και την Ελλάδα!».

Ανάλογος και ο τίτλος της Huriyet, που ανέφερε: «Οι 12 γίγαντες στον τελικό του Eurobasket», με την ιστοσελίδα «sporx», να στέκεται και στην πρώτη νίκη της Τουρκίας κόντρα στην Ελλάδα σε Ευρωμπάσκετ μετά από 50 χρόνια.

Τέλος, οι Τούρκοι στέκονται και στην ιστορική διαφορά που είχε το τελικό αποτέλεσμα, αφού το 94-68, αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη διαφορά σε ημιτελικό της διοργάνωσης τα τελευταία 50 χρόνια.