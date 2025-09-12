Όσμαν: «Πονάω, δεν ήμουν στο 100% - Σε τέτοια παιχνίδια πρέπει να παίξεις»

Ο Τζέντι Όσμαν αψήφησε τους πόνους και τον τραυματισμό στο πόδι του και έπαιξε κόντρα στον ημιτελικό με την Ελλάδα, όντας εκ των κορυφαίων.

Ο Όσμαν τελείωσε το παιχνίδι με 17 πόντους και στις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους ανέφερε:

«Η άμυνά μας ήταν καταπληκτική ομάδα. Η Ελλάδα έχει εξαιρετική ομάδα, αλλά ήμασταν πολύ καλά προετοιμασμένοι. Το προπονητικό τιμ έκανε φανταστική δουλειά, ο Οσμάνι ήταν τρομερός. Συγχαρητήρια σε όλους. Σεβόμαστε την Ελλάδα, αλλά είμαστε χαρούμενοι για τη νίκη.

Έχουμε έναν ακόμη αγώνα. Προσωπικά πονάω, δεν ήμουν στο 100%, αλλά δεν ήθελα να αφήσω την ομάδα μου μόνη της ως αρχηγός. Έπρεπε να παίξω, έστω κι αν δεν ήμουν στο 100%. Σε τέτοια παιχνίδια πρέπει να παίξεις, δεν υπάρχει άλλη επιλογή».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!