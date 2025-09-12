Ελλάδα: Τα περισσότερα λάθη σε ημιτελικό τα τελευταία 30 χρόνια

Η Ελλάδα στον ημιτελικό του Eurobasket 2025 απέναντι στην Τουρκία έκανε τα περισσότερα λάθη (22) που έχει κάνει ομάδα σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης τα τελευταία 30 χρόνια.

Η Ελλάδα δεν παρουσιάστηκε ποτέ στο παρκέ κόντρα στην Τουρκία. Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν ήταν καλύτερο με το... καλημέρα και κατάφερε με το τελικό 94-68 να πάρει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Eurobasket.

Η «επίσημη αγαπημένη» «έγραψε» αρνητική ιστορία στη διοργάνωση, καθώς τα 22 λάθη που έκανε είναι τα περισσότερα που έχει κάνει ομάδα σε ημιτελικό τα τελευταία 30 χρόνια.

