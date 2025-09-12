Η πιο βαριά ήττα τα τελευταία 32 χρόνια για την Εθνική!

Ο αποκλεισμός της Ελλάδας από τον τελικό του Eurobasket 2025, μετά το ταπεινωτικό 68-94 από την Τουρκία στη Ρίγα, είχε και ιστορικές διαστάσεις...

Το -26 μετά το 68-94 στον δεύτερο ημιτελικό του Eurobasket είναι η πιο βαριά ήττα της Ελλάδας τα τελευταία 32 χρόνια!

Είχε προηγηθεί το -40 μετά το 59-99 από την Κροατία για τον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού τουρνουά το 1993 στο Μόναχο.

