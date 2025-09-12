Αταμάν: «Λυπάμαι για τους Έλληνες φίλους μου - Είπα στον Οσμάνι ότι ο Γιάννης στην άμυνα μένει μέσα στη ρακέτα»

Ο Εργκίν Αταμάν σε δηλώσεις του μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Εθνικής στάθηκε στους Έλληνες φίλους του τονίζοντας πως λυπάται γι' αυτούς, ενώ αποκάλυψε και το «τρικ» της μεγαλειώδης εμφάνισης του Οσμάνι που αφορούσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«.Συγγνώμη για όλους τους φίλους μου στην Ελλάδα που είδαν το παιχνίδι, αλλά αξίζαμε να κερδίσουμε. Σταματήσαμε τους Σλούκα, Τολιόπουλο και τον Γιάννη. Μόνο ο Ντόρσεϊ στην αρχή βρήκε κάποια σουτ, αλλά τον σταματήσαμε και αυτόν. Σπουδαία νίκη, τρομερή ομάδα η Ελλάδα.

Ο Γιάννης προσπαθεί να προστατεύει το ζωγραφιστό, έτσι ο Οσμανί έβαλε τα πρώτα σουτ και πήρε αυτοπεποίθηση.

Η Ελλάδα είναι καλύτερη ομάδα από τη Γερμανία, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι ιστορικό, να κερδίσουμε στον τελικό και να πάρουμε το Χρυσό, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ»

