Σπανούλης: «Δεν ήμασταν ενεργειακά έτοιμοι - Κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη»

Ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε πως η Ελλάδα δεν ήταν ενεργειακά έτοιμη κόντρα στην Τουρκία, υπογραμμίζοντας όμως ότι είναι περήφανος για τους παίκτες του.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Πιστεύω ότι δεν ήμασταν ενεργειακά έτοιμοι, κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη. Πιστεύω πως ήμασταν πολύ πιεσμένοι χωρίς λόγο, φάγαμε ό,τι λέγαμε να μη φάμε. Συμβαίνουν και αυτά, είμαι πολύ περήφανος για τα παιδιά. Να πάρουμε το μετάλλιο που θέλουμε πολύ.

Δεν παίξαμε σύμφωνα με τις δυνατότητές μας. Πολλά λάθη και καμία συγκέντρωση στην άμυνα. Πιστεύω πως ήταν μια άσχημη μέρα, ξεκίνησε με τα άστοχα λέι απ του Γιάννη, συνεχίστηκε με τα τρίποντα του Οσμάνι και δεχτήκαμε πολλά off ball καλάθια.

Θα δούμε την Φινλανδία και θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το πολύ σημαντικό ματς. Για μας είναι τελικός, το μεγαλύτερο παιχνίδι τα τελευταία 16 χρόνια και οφείλουμε να τον κερδίσουμε για την πατρίδα μας και τις επόμενες γενιές».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!