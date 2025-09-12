Η μέρα και οι ώρες του μεγάλου και του μικρού τελικού 

Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε απέναντι στην Τουρκία και θα παλέψει με τη Φινλανδία για το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket.

Η Εθνική ηττήθηκε από την Τουρκία με 94-68 στον ημιτελικό του Eurobasket κι έτσι θα παίξει κόντρα στη Φινλανδία την Κυριακή το απόγευμα (14/9, 17:00), διεκδικώντας την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο, το οποίο κατέκτησε τελευταία φορά το 2009.

Στον μεγάλο τελικό θα παίξουν για το χρυσό μετάλλιο η Τουρκία απέναντι στην Γερμανία (14/9, 21:00), καθώς η τελευταία επικράτησε της Φινλανδίας με 98-86 στον πρώτο χρονικά ημιτελικό της ημέρας.

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Ελλάδα - Φινλανδία (Μικρός τελικός, 17:00)

Γερμανία - Τουρκία (Μεγάλος τελικός, 21:00)

