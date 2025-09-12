Ούτε μάχη δεν έδωσε η αδιάβαστη και απροετοίμαστη Εθνική Ελλάδος. Ο Σλούκας πάλευε μόνος του, η Τουρκία είχε πλάνο, πειθαρχία και παικταράδες και διέλυσε την ομάδα του Σπανούλη (94-68). Τώρα τελικός για το μετάλλιο με Φινλανδία!

Η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν ήταν καλύτερη τόσο τακτικά, όσο και πνευματικά και παρέδωσε ένα σκληρό μάθημα στην Εθνική Ομάδα στην "Arena Riga". Η «γαλανόλευκη» μπήκε στον ιστορικό ημιτελικό με λανθασμένη νοοτροπία, είχε αμέτρητα αμυντικά κενά (46π. παθητικό στη ρακέτα), δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τα «ατού» της (12π. ο Γιάννης Αντετοκούνμπο) και γνώρισε μια βαριά ήττα (68-94) στη Ρίγα, που της στέρησε το όνειρο της κατάκτησης του χρυσού.

Ουσιαστικά, ο ημιτελικός του EuroBasket 2025 είχε μετατραπεί από το Α' Μέρος σε παράσταση για έναν ρόλο χάρη στο άρτιο πλάνο του Τούρκου head coach, με την Ελλάδα να κάνει λάθη (22λ.), να μην είναι συνεπής αμυντικά και να μην έχει εύκολο σκορ. Ως εκ τούτου, η Τουρκία, που ήταν καθολικά ανώτερη για 40', θα συναντήσει στον τελικό της διοργάνωσης τη Γερμανία (14/9, 21:00), με την Ελλάδα να παίζει απέναντι στη Φινλανδία (17:00) με στόχο το χάλκινο μετάλλιο και την επιστροφή στο βάθρο ύστερα από 16 χρόνια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν μακριά από τον καλό του εαυτό, πιο διστακτικός από άλλες φορές και «εγκλωβισμένος» στην τουρκική άμυνα. Ο Έλληνας σούπερ σταρ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 12 πόντους (6/13 δίποντα, 0/1 βολή), 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ, αλλά και 5 λάθη. Ουσιαστικά, ο μόνος που... επιχείρησε να διασωθεί από το «ναυάγιο» ήταν ο Κώστας Σλούκας, που είχε 15 πόντους (6/8 σουτ), 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Οι Έλληνες διεθνείς έμοιαζαν μη επαρκώς προετοιμασμένοι για την κρισιμότητα αυτού του αγώνα και «λύγισαν» στη Λετονία, με τους μόνους που στάθηκαν στο ύψος ενός τόσο ιστορικού αγώνα να είναι οι 3.000 «γαλανόλευκοι» ταξιδιώτες στις εξέδρες.

Στο masterclass του Εργκίν Αταμάν πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο Ερτσάν Οσμάνι, που «ντύθηκε» εκτελεστής και πήρε ό,τι του έδωσε η ελληνική ομάδα. Ο Τούρκος πάουερ φόργουορντ τελείωσε το ματς της ζωής του με 28 πόντους (5/7 δίποντα, 6/8 τρίποντα) και 6 ριμπάουντ, με τον Αλπερέν Σενγκούν να τα κάνει... όλα για άλλο ένα βράδυ (15 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 κόψιμο). Σε μεγάλο βράδυ και ο Τζέντι Όσμαν (17 πόντοι με 7/12 εντός πεδιάς και 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), αλλά και ο Σέιν Λάρκιν (14 πόντοι και 5 ασίστ).

Νωθρό ξεκίνημα της Εθνικής και... ζημιά από τον Οσμάνι (4/4 3π.)

Η Εθνική ξεκίνησε τον ιστορικό ημιτελικό με τη συνηθισμένη πεντάδα (Σλούκας, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Μήτογλου, Γ. Αντετοκούνμπο), ενώ ο Εργκίν Αταμάν είχε κανονικά στους starters του τον Τζέντι Όσμαν. Οι Τούρκοι, πάντως, μπήκαν καλύτερα στο ματς (0-7 στο 2' με 3/3 εντός πεδιάς) και πήραν τον έλεγχο (3-12 στο 4') με τον Ερτσάν Οσμάνι να κάνει... ζημιά (8π. με 2/2 3π.). Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ βρήκε 2/2 τρίποντα και ο Γιάννης ένα εμφατικό κάρφωμα (8-12), αλλά η ομάδα του Αταμάν παρέμεινε σε θέση οδηγού, εκμεταλλευόμενη τα ελληνικά λάθη και στις δύο πλευρές του παρκέ (8-15). Ο Σπανούλης δοκίμασε να αλλάξει τα δεδομένα με τους Κώστα Αντετοκούνμπο και Τολιόπουλο αντί των Σλούκα - Μήτογλου (10-17 στο 7'), σε ένα διάστημα που ο Αλπερέν Σενγκούν ήταν άστοχος (0/5 δίποντα), αλλά δεν «πλήγωνε» την Τουρκία (10-19 στο 8', 5ρ. και 2ασ. ο σέντερ των Ρόκετς). Σε κάθε περίπτωση, το σταθερό και άλυτο πρόβλημα ήταν το τρίποντο του Οσμάνι (4/4 3π.), που έστειλε τους τυπικά φιλοξενούμενους στο +12 (10-22 στο 8'), πριν από το 16-26 του δεκαλέπτου δια χειρός Λάρκιν.

Εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο με έλλειψη συγκέντρωσης, αμέτρητα λάθη και αμυντικές «τρύπες»

Ο "Kill Bill" τράβηξε στον πάγκο όλους τους starters του και το τρίποντο του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη μείωσε τη διαφορά (20-26 στο 13'), με τον Σενγκούν να παραμένει στο μηδέν (0/8 δίποντα, εξαιρετική δουλειά του Κώστα Αντετοκούνμπο πάνω του). Η Εθνική, όμως, δεν μπορούσε να βρει επιθετικό ρυθμό (20-29 στο 14') και ο Σπανούλης επανέφερε τον "Greek Freak". Ο Σενγκούν, από την μεριά του, κάρφωσε μετά το νέο ελληνικό λάθος (3λ. ο Τολιόπουλος) για το 20-31 και οι Σλούκας - Μήτογλου γύρισαν στον ημιτελικό (20-33 στο 15'). Ωστόσο, το γήπεδο στη Ρίγα έμοιαζε... κατηγορικό για τη «γαλανόλευκη». Ο Σενγκούν (5ασ.) διάβαζε κάθε παγίδα, ο Οσμάνι εκτελούσε (18π. με 7/8 εντός πεδιάς) και η Τουρκία είχε τον έλεγχο (24-38 στο 16' με γκολ - φάουλ του Φουρκάν Κορκμάζ). Ντόρσεϊ και Παπανικολάου γύρισαν με τη σειρά τους, αλλά με το τρίποντο του Όσμαν η ομάδα του Αταμάν «φλέρταρε» με διαφορές 20π. (24-43 στο 17') και ο Σπανούλης πήρε time out. Μάλιστα, μετά το 11ο λάθος της Εθνικής ο Κορκμάζ «έγραψε» το τουρκικό +21 (24-45 στο 18'). Στο 19' ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ήρθε από τον πάγκο με το εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με σκορ 31-49. Στο 20' η Τουρκία μετρούσε 5/9 τρίποντα και 14 ασίστ (18π. ο Οσμάνι, 9π. ο Όσμαν, 5π., 9ρ. και 6ασ. ο Σενγκούν), με την Ελλάδα να έχει 12 λάθη και κάκιστες αμυντικές αντιδράσεις. Επιπλέον, ο Γιάννης ήταν μακριά από τον καλό του εαυτό σε ό,τι αφορούσε το σκοράρισμα (4π. με 2/7 δίποντα), ενώ είχε ακόμα 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 λάθη.

Ανώτερη και κυρίαρχη η Τουρκία σε όλους τους τομείς

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τους Σλούκα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου και Θανάση, Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παρκέ για την Εθνική. Ωστόσο, η Τουρκία συνέχισε να βρίσκει εύκολα σκορ από το ζωγραφιστό και να κυριαρχεί (36-59 στο 23', 36π. των παικτών του Αταμάν στη ρακέτα). Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Λάρκιν ευστόχησε πίσω από τα 6,75μ για το 38-62 και τα ελληνικά λάθη συνεχίστηκαν απέναντι στη γεμάτη ενέργεια «παρέα» του Σενγκούν. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο αντικατέστησε τον Θανάση (25'), αλλά η εικόνα της «γαλανόλευκης» ήταν σταθερά προβληματική και στις δύο πλευρές του παρκέ (40-66 στο 27'). Ο Παπανικολάου χρεώθηκε με τεχνική ποινή (44-69 από τον διψήφιο Λάρκιν) και ο Σαμοντούροβ πέρασε αντί του Γιάννη, ενώ λίγο αργότερα οι Τολιόπουλος - Καλαϊτζάκης μπήκαν στο παρκέ, για ένα σχήμα με δύο χειριστές, καθώς ο Σλούκας παρέμενε στον αγώνα. Η Τουρκία, όμως, είχε ξεκάθαρο και αποτελεσματικό πλάνο, ενέργεια και πίεση πάνω στη μπάλα, εύκολο σκορ από το ζωγραφιστό και μια συνολικά ανώτερη εικόνα, που την οδήγησε στο να βάλει βάσεις νίκης από την 3η περίοδο (51-72 στο 30' με τον Σενγκούν να έχει πια 13 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ). Μοναδικός διψήφιος για την Ελλάδα ήταν ο Σλούκας (13π. με 5/6 εντός πεδιάς).

Επιβλητική πρόκριση της ομάδας του Αταμάν

Ο Οσμάνι με -ακόμα- ένα τρίποντο διαμόρφωσε το 53-75, την ώρα που ο Σπανούλης έπαιζε τα... ρέστα του με δύο ένα κοντό σχήμα (τρεις γκαρντ) και τους Μήτογλου - Γιάννη στη front line. Βέβαια, πλέον φαινόταν πως τίποτα δεν άλλαζε (55-77 στο 34'), με την «επίσημη αγαπημένη» να έχει φτάσει στα 20 λάθη. Ο Αταμάν, από τη μεριά του, κρατούσε το «σφιχτό» ροτέισιον, το οποίο απέδιδε και η Τουρκία όσο περνούσαν τα λεπτά έφτανε ολοένα και πιο κοντά στη νίκη - πρόκριση μέσω θριάμβου (59-82 στο 36' με τρίποντο του Όσμαν και 59-85 στη συνέχεια με 3π. του Οσμάνι). Σε εκείνο το σημείο ο Σπανούλης απέσυρε τους starters του, αποδεχόμενος το «βαρύ» σκηνικό που είχε διαμορφωθεί και η Τουρκία πήρε την επιβλητική νίκη με 94-68.

Τα Δεκάλεπτα: 16-26, 31-49, 51-72, 68-94.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.

