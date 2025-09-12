Νίκη του Προμηθέα επί του Αμαρουσίου στα «Μαυροσκούφεια»

Έχοντας την υπεροχή, στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Προμηθέας επικράτησε σήμερα, στο Ιβανώφειο, στη 2η μέρα για το 32ο τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης» του Αμαρουσίου με 92-86

Οι τυπικά φιλοξενούμενοι, μετά από εναλλαγές στο σκορ στο πρώτο μισό της αναμέτρησης και το ισόπαλο 70-70 στο 30’, «ανέβασαν» στροφές στην τέταρτη περίοδο, προηγήθηκαν με +13 στο 33’ (70-83) και έβαλαν θεμέλια για την επικράτησή τους. Το Μαρούσι μείωσε στους 5 πόντους στο 39’ (84-89), η προσπάθειά του, όμως, τελείωσε εκεί.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 44-48, 70-70, 86-92.

Στο παιχνίδι που προηγήθηκε αυτό του Ιβανωφείου, στο Αλεξάνδρειο, η ΑΕΚ Λάρνακας ήταν επιβλητική απέναντι στους Μαχητές Πεύκων (Elite League). Οι πρωταθλητές Κύπρου κέρδισαν με 78-61, τελειώνοντας το ματς, ουσιαστικά, από το πρώτο δεκάλεπτο.

Τα δεκάλεπτα: 29-12, 46-15, 63-38, 78-61.

Το πρόγραμμα των αγώνων

11/9

Ηρακλής-Μύκονος 93-79

12/9

ΑΕΚ Λάρνακας- Μαχητές Πεύκων 78-61

Μαρούσι-Προμηθέας 86-92

13/9

Καρδίτσα-Μαρούσι 15:30, «Nick Galis Hall»

Άρης-Προμηθέας, 18:30, «Nick Galis Hall»

Μύκονος-ΑΕΚ Λάρνακας 19:00, Ιβανώφειο

14/9

Άρης-Ηρακλής 19:30, «Nick Galis Hall»

