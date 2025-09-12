Νίκη του Προμηθέα επί του Αμαρουσίου στα «Μαυροσκούφεια»

Οι τυπικά φιλοξενούμενοι, μετά από εναλλαγές στο σκορ στο πρώτο μισό της αναμέτρησης και το ισόπαλο 70-70 στο 30’, «ανέβασαν» στροφές στην τέταρτη περίοδο, προηγήθηκαν με +13 στο 33’ (70-83) και έβαλαν θεμέλια για την επικράτησή τους. Το Μαρούσι μείωσε στους 5 πόντους στο 39’ (84-89), η προσπάθειά του, όμως, τελείωσε εκεί.
Τα δεκάλεπτα: 22-20, 44-48, 70-70, 86-92.
Στο παιχνίδι που προηγήθηκε αυτό του Ιβανωφείου, στο Αλεξάνδρειο, η ΑΕΚ Λάρνακας ήταν επιβλητική απέναντι στους Μαχητές Πεύκων (Elite League). Οι πρωταθλητές Κύπρου κέρδισαν με 78-61, τελειώνοντας το ματς, ουσιαστικά, από το πρώτο δεκάλεπτο.
Τα δεκάλεπτα: 29-12, 46-15, 63-38, 78-61.
Το πρόγραμμα των αγώνων
11/9
Ηρακλής-Μύκονος 93-79
12/9
ΑΕΚ Λάρνακας- Μαχητές Πεύκων 78-61
Μαρούσι-Προμηθέας 86-92
13/9
Καρδίτσα-Μαρούσι 15:30, «Nick Galis Hall»
Άρης-Προμηθέας, 18:30, «Nick Galis Hall»
Μύκονος-ΑΕΚ Λάρνακας 19:00, Ιβανώφειο
14/9
Άρης-Ηρακλής 19:30, «Nick Galis Hall»