Άκρως ανταγωνιστικός ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Παρτιζάν στο φιλικό-γιορτή του Βελιγραδίου

Δεν ήταν ένα απλό φιλικό παιχνίδι. Ήταν ένας ιστορικός αγώνας, μία γιορτή, ένα ασπρόμαυρο πάρτι. Στο ανοιχτό γήπεδο Tasmajdan του Βελιγραδίου, μπροστά σε περισσότερους από 8.000 φιλάθλους ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε την Παρτιζάν, από την οποία ηττήθηκε με 96-87 στο τελευταίο του παιχνίδι προετοιμασίας, πριν από τα προκριματικά του BCL.

Η ατμόσφαιρα ήταν εκπληκτική και άκρως ασπρόμαυρη και οικογενειακή, με τις δύο ομάδες και τους φιλάθλους τους να διατηρούν αδερφικούς δεσμούς για πολλά χρόνια τώρα. Αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ κοίταξε στα μάτια μία πολύ δυνατή ομάδα της Euroleague, έχοντας διακριθέντες τους Στίβεν Μπράουν και Κλίβελαντ Μέλβιν με 24 και 18 πόντους αντίστοιχα.

Ο ΠΑΟΚ mateco ξεκίνησε τον αγώνα με πεντάδα τους: Brown, Ζάρα, Dimsa, Melvin και Μoore και από τα πρώτα λεπτά αντιμετώπισε την πίεση των γηπεδούχων και στις δύο πλευρές του παρκέ, αλλά ακόμη κι όταν βρέθηκε με διψήφια διαφορά πίσω στο σκορ, ανταποκρίθηκε. Η Παρτιζάν προηγήθηκε 16-10 στα μέσα της πρώτης περιόδου και 28-16 στη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου.

Ξεκινώντας καλύτερα το δεύτερο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ mateco μείωσε 28-23 στο 15ο λεπτό και δεν άφησε τους γηπεδούχους να ξεφύγουν διατηρώντας τη διαφορά των 5 πόντων ως την λήξη του πρώτου ημιχρόνου (53-48).

Με υψηλό ποσοστό στα τρίποντα (46% με 11/24) και τον Stephen Brown να φτάνει τους 18 πόντους, ο ΠΑΟΚ mateco πλησίασε και στο καλάθι (63-61 στο 25ο λεπτό), πριν το 73-69 στη λήξη της τρίτης περιόδου.

Η διαφορά έμεινε σε αυτά τα επίπεδα και στα μέσα της τέταρτης περιόδου (86-83), ωστόσο η Παρτιζάν βρήκε τρόπο να επιβάλει το παιχνίδι της και να ανοίξει τη διαφορά προς το τέλος του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 28-16, 53-48, 73-69, 96-87

Παρτιζάν: Μίλτον 17, Ουάσινγκτον 21 (6), Οσετκόφσκι 11, Μποσνιάκοβιτς 4 (1), Μιγιαΐλοβιτς 2, Μπράουν 18 (4), Λάκιτς 10 (2), Σεκουλαρατς, Πάρκερ 13, Μπόγιοβιτς, Ντανίλοβιτς.

ΠΑΟΚ mateco: Μέλβιν 16 (4), Κόνιαρης 3 (1), Σλαφτσάκης 3, Ζάρας 3 (1), Τζάκσον 9, Τζόoυνς 9, Περσίδης 3, Ιατρίδης, Μπράουν 24 (3) , Φίλλιος 6 (2), Μουρ 2, Ντίμσα 9 (1).