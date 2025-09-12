Η απόλυτη τρέλα για το φιλικό της Παρτίζαν με τον ΠΑΟΚ! (vid - pics)

Κατάμεστο είναι το ανοιχτό γήπεδο στο Βελιγράδι για το φιλικό της Παρτιζάν με τον ΠΑΟΚ, με τους φιλάθλους να δημιουργούν μία τρομερή και καυτή ατμόσφαιρα, κάνοντας παράλληλα και έναν μικρό χαμό.

Στο πλαίσιο του OPEN AIR tournament ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει σε φιλικό παιχνίδι την Παρτιζάν στο Βελιγράδι, σε έναν αγώνα που είναι ξεχωριστής σημασίας ειδικά για τους φιλάθλους των δύο ομάδων με τις σχέσεις τους να είναι αδερφικές.

Το ανοικτό γήπεδο Tasmajdan είναι ασφυκτικά γεμάτο, με τους φίλους της Παρτιζάν και του ΠΑΟΚ να είναι δίπλα δίπλα στις κερκίδες και να δημιουργούν μία εκρηκτική ατμόσφαιρα, μέσα σε πανδαιμόνιο.

Προφανώς σε τέτοιες περιπτώσεις το αγωνιστικό κομμάτι μένει στην άκρη, με τις σχέσεις των οπαδών παραμένουν άριστες όλα αυτά τα χρόνια.

