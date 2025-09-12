Τρεις χιλιάδες Έλληνες κατάπιαν την κερκίδα των 1.500 Τούρκων!

Τρομερή απόβαση Ελλήνων στη Λετονία καθώς βρέθηκαν περίπου 3.000 στην κερκίδα έναντι των μισών Τούρκων. Το αποτέλεσμα ήταν εκκωφαντικό στον θόρυβο και στο χρώμα που δόθηκε στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ.

Βροντερό παρών στην Riga Arena δίνουν οι Έλληνες φίλαθλοι για τον μεγάλο ημιτελικό με την Τουρκία. Περίπου 3.000 Έλληνες έκαναν απόβαση στην πρωτεύουσα της Λετονίας και... κατάπιαν τους Τούρκους φιλάθλους στην κερκίδα.

Οι εξέδρες στην Riga Arena πήραν γαλάζιο χρώμα από νωρίς και περίπου 3.000 φίλοι της Εθνικής μας ομάδας έκαναν εκκωφαντικό θόρυβο κατά την διάρκεια της παρουσίασης των διεθνών και του Εθνικού μας ύμνου.

