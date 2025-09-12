Φιλικό στη Γλυφάδα έδωσαν Πανιώνιος και Περιστέρι

Φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στο κλειστό «Μ. Λιούγκας» της Γλυφάδας έδωσαν Πανιώνιος και Περιστέρι το απόγευμα της Παρασκευής (12/9) χωρίς να κρατηθεί σκορ.

Για το Περιστέρι Βασίλης Ξανθόπουλος και οι συνεργάτες του είχαν την ευκαιρία δυο ημέρες μετά το τεστ με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens να δουν τους παίκτες τους ξανά σε μια αναμέτρηση με τους «κυανέρυθρους».

Ο προπονητής των «κυανοκιτρίνων» είχε την δυνατότητα να δοκιμάσει πολλά σχήματα και συστήματα και να δει τον βαθμό προόδου των παικτών του.

Επόμενος αντίπαλος για το Περιστέρι είναι την Κυριακή (14/9) η ΑΓΕ Χαλκίδας στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», το οποίο θα διεξαχθεί «κεκλεισμένων των θυρών».