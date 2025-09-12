Φιλική νίκη του Κολοσσού επί του Λαυρίου χωρίς Γκάουντλοκ και Γκαλβανίνι

Μετά το απαιτητικό τεστ απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, ο Κολοσσός H Hotels Collection έδωσε νέο φιλικό παιχνίδι το μεσημέρι της Παρασκευής, αυτή τη φορά στο Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου, όπου επικράτησε της ομώνυμης ομάδας με σκορ 95-82.

Μόλις 24 ώρες μετά την προσπάθεια στο Telecom Center Athens, ο Κολοσσός έδειξε ξανά πολύ καλή εικόνα, πραγματοποιώντας ένα αποδοτικό παιχνίδι σε άμυνα και επίθεση, και άφησε θετικές εντυπώσεις ενόψει της συνέχειας της προετοιμασίας.

Για λόγους διαχείρισης δεν χρησιμοποιήθηκε ο Άντριου Γκάουντλοκ, ενώ εκτός έμεινε προληπτικά και ο τραυματίας Γκάμπριελ Γκαλβανίνι. Αντίθετα, στη διάθεση του Χαβιέ Καράσκο τέθηκε κανονικά ο Τσέβεζ Γκούντγουιν, ο oποίος ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε και είχε ενεργή συμμετοχή στην αναμέτρηση.

Τα δεκάλεπτα: 21-21, 43-47, 56-74, 82-95