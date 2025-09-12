Δηλώνει «παρών» ο Όσμαν για τον ημιτελικό με την Ελλάδα

Σύμφωνα με το τουρκικό TRT Spor ο Τζέντι Όσμαν τέθηκε κανονικά στην διάθεση του Εργκίν Αταμάν για τον ημιτελικό του Εurobasket κόντρα στην Εθνική μας ομάδα.

Με τον Τζέντι Όσμαν θα παραταχθεί η Τουρκία στον μεγάλο ημιτελικό με την Ελλάδα. Ο άσος του Παναθηναϊκού πηρε μέρος στην τελευταία πρωινή προπόνηση της ομάδας και εν τέλει τέθηκε κανονικά στην διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Θυμιζουμε ότι ο Τούρκος άσος είχε τραυματιστεί στην αναμέτρηση με την Πολωνία, με τον Ματέους Πονίτκα να πέφτει πάνω στο πόδι του, ωστόσο ο ίδιος έσφιξε τα δόντια και δηλώνει «παρών» για τον ημιτελικό με την «γαλανόλευκη».

Ο Αταμάν τοποθετήθηκε για την κατάσταση του Οσμάν, μία ημέρα πριν τον αγώνα και ανέφερε: «Η θεραπεία του Τζέντι βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν μπορούσε να προπονηθεί με την ομάδα σήμερα. Η κατάστασή του θα ξεκαθαρίσει την ώρα του αγώνα»

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!