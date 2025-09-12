Δώρο τρόπαιο στον ΠΑΟΚ από την Παρτιζάν - Τίμησε Σάβιτς και Τέπιτς ο Δικέφαλος (pics)

Η Παρτιζάν λίγο πριν την έναρξη του φιλικού με τον ΠΑΟΚ έδωσε ένα δώρο στον «Δικέφαλο» με ένα τρόπαιο στον Θανάση Χατζόπουλο, ενώ βραβεύτηκαν οι Σάβιτς και Τέπιτς από πλευράς των Θεσσαλονικέων.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Παρτιζάν:

«Στο οικόσημό μας, η δάδα καίει ακόμα» και αυτή η αιώνια φλόγα καίει εδώ και 80 χρόνια... Δώσαμε ένα ξεχωριστό δώρο, ένα κύπελλο με την ευκαιρία του τουρνουά AdmiralBet OpenAir, που συμβολίζει την αιώνια φλόγα της Παρτιζάν, έργο του νεαρού γλύπτη Μάρκο Βούτσκοβιτς, στους αδελφούς μας από τη Θεσσαλονίκη!

Εκ μέρους της KK Partizan Mozzart Bet, το τρόπαιο απονεμήθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, Θανάση Χατζόπουλο, από τον διευθυντή της Partizan Mozzart Bet, Ντούλε Καραβέσοβιτς, και τον διευθυντή της AdmiralBet, χορηγό του τουρνουά AdmiralBet Open Air, Μάρκο Ριμπάριτς».

Η σχετική δημοσίευση: