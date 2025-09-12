Με το «Ωωω ΠΑΟΚάρα», κορδέλες και πυρσούς η υποδοχή της Παρτιζάν στον Δικέφαλο (vid)

Οι φίλοι της Παρτιζάν έχουν γεμίσει το γήπεδο δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα, με τις σχέσεις των δύο ομάδων να είναι αδερφικές για πολλά χρόνια τώρα.
Μάλιστα, στην είσοδο των παικτών του ΠΑΟΚ ακούστηκε από τα μεγάφωνα το σύνθημα «Ωωω ΠAΟΚάρα» με τον κόσμο να ακολουθεί και να φωνάζει για τους παίκτες του Γιούρι Ζντοβτς.
Το... ασπρόμαυρο οικογενειακό κλίμα συνεχίστηκε με τη ρίψη εκατοντάδων κορδελών από τους Σέρβους οπαδούς στη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου, ενώ άναψαν και πυρσοί, δίνοντας άλλο χρώμα στο παιχνίδι.
Δείτε τα βίντεο:
⚪️Brothers⚫️@PartizanBC
Ωωωωω ΠΑΟΚΑΡΑ🦅
Gledaj utakmicu besplatno na https://t.co/GXqWoNfC0U🔗#KKPartizan
Gledaj utakmicu besplatno na https://t.co/GXqWoNfC0U🔗#KKPartizan