Ομπστ στο SDNA για τον τελικό: «Δεν έχω κάποια προτίμηση - Όποιος και να έρθει θα είμαστε έτοιμοι»

Ο Αντρέας Ομπστ μίλησε στην κάμερα του SDNA για την πρόκριση της Γερμανίας στον τελικό, ενώ τόνισε πως δεν έχει κάποια προτίμηση για τον αντίπαλο στο παιχνίδι της Κυριακής.

Για τη νίκη και την πρόκριση στον μεγάλο τελικό: «Είμαστε χαρούμενοι που κερδίσαμε το παιχνίδι, έχουμε ακόμα να κάνουμε ένα βήμα. Θα ξεκουραστούμε σήμερα το βράδυ, ωστόσο από αύριο θα επικεντρωθούμε για το ματς της Κυριακής».

Για το ποιον αντίπαλο θέλει στον τελικό: «Δεν έχω προτιμήσεις, όποιος και να θα έρθει θα είμαστε έτοιμοι»

Για το γεγονός ότι έχουν 32 χρόνια να πάρουν χρυσό στο Eurobasket: «Ναι είναι πολλά τα χρόνια, πρέπει να φέρουμε το τρόπαιο πίσω στην Γερμανία»

