Ο Σρέντερ μοίρασε 7 ασίστ σε 6,5 λεπτά! 

Ο Ντένις Σρέντερ μοίραζε τις ασίστ τη μία πίσω από την άλλη στην πρώτη περίοδο κόντρα στη Φινλανδία.

Ο άσος της Γερμανίας πήρε... φόρα και δεν σταμάτησε να τροφοδοτεί με τελικές πάσες τους συμπαίκτες του στην πρώτη περίοδο. Ο Σρέντερ κατάφερε να μοιράσει 7 ασίστ μέσα σε 6'35'', κάνοντας χαρούμενο σχεδόν κάθε συμπαίκτη του.

Είναι χαρακτηριστικό πως σε αυτό το διάστημα των 6,5 λεπτών αποδέκτες των ασίστ του ήταν οι Τάις , Βάγκνερ, Μπόνγκα (2), Τίμαν, Τρίσταν Ντα Σίλβα. Στο τέλος του ημιχρόνου πάντως «έμεινε» στις 8 ασίστ

Dennis Schroder with 7 assists in the first quarter.



