Μποχωρίδης: «Καμία σχέση η φετινή χρονιά με τις προηγούμενες - Φαβορί η Ελλάδα κόντρα στην Τουρκία»

Ο Λευτέρης Μποχωρίδης ως αρχηγός της ομάδας του Άρη ήταν εκείνος που μίλησε στην παρουσίαση της συνεργασίας της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ με την Betsson.

Ο έμπειρος γκαρντ μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου για τη φετινή χρονιά και τις διαφορές σε σχέση με τις προηγούμενες, σχολιάζοντας παράλληλα και τις πολλές αλλαγές στο ρόστερ. «Είναι συχνό φαινόμενο, δύσκολο και θα χρειαστεί υπομονή. Πιστεύω θα χτιστεί κάτι καλό με πιο δυνατές βάσεις και θα είναι μία χρονιά που δεν θα έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες.

Κάναμε δύο πολύ καλά φιλικά, με στόχο να είμαστε έτοιμοι για το Eurocup και το πρωτάθλημα. Σίγουρα χρειάζεται χρόνο αλλά θεωρώ θα είμαστε έτοιμοι για το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Τα πιο πολλά παιδιά ξέρουν που ήρθαν, τί κόσμος και τί δίψα υπάρχει από πίσω μετά τα τελευταία χρόνια που ήταν άσχημα».

Και σχετικά με την Εθνική, την οποία έχει εκπροσωπήσει πολλές φορές στο παρελθόν ο Μποχωρίδης, ανέφερε ενόψει του σημερινού ημιτελικού με την Τουρκία: «Είναι φοβερό που κατάφερε η Ελλάδα να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λιθουανίας στον προημιτελικό. Είναι μεγάλη ευκαιρία και θα χαρούμε να δούμε την Εθνική στον τελικό. Είμαστε φαβορί και πιστεύω θα το πάρουμε».