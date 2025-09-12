Τα highlights από τη φιλική νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον Κολοσσό (vid)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αναμετρήθηκε με τον Κολοσσό Ρόδου σε ένα φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 92-89.
Ο Κέντρικ Ναν τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους, με τον Νίκος Ρογκαβόπουλο να έχει 18. Διψήφιοι ήταν ακόμα οι Τζέριαν Γκραντ (15), Ρισόν Χολμς (12) και Μάριους Γκριγκόνις (11).
Δείτε το βίντεο:
𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 𝐅𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐥𝐲 𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬 ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 12, 2025
Another step forward, more rhythm, more teamwork! 💪
Check out the top moments from our second pre-season matchup! 🎥#WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/NKJyIF12xQ