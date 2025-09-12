Τα highlights από τη φιλική νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον Κολοσσό (vid)

Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη φιλική επικράτηση του Παναθηναϊκού AKTOR ενάντια στον Κολοσσό Ρόδου με 92-89.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αναμετρήθηκε με τον Κολοσσό Ρόδου σε ένα φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 92-89.

Ο Κέντρικ Ναν τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους, με τον Νίκος Ρογκαβόπουλο να έχει 18. Διψήφιοι ήταν ακόμα οι Τζέριαν Γκραντ (15), Ρισόν Χολμς (12) και Μάριους Γκριγκόνις (11).

Δείτε το βίντεο: