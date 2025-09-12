Μετά το Ελλάδα-Τουρκία έχει εκπομπάρα στο SDNA!

Ολη η Ελλάδα περιμένει πως και πως τον σημερινό ημιτελικό, το SDNA θα εκπέμψει live από την Ρίγα αμέσως μετά το τέλος του ματς.

Το Ευρωμπάσκετ έφτασε στην τελική του ευθεία και η αγωνία για τους Ελληνες είναι τεράστια. Πως όχι άλλωστε από τη στιγμή, που σήμερα το βράδυ είναι ο ημιτελικός με την Τουρκία. Είναι το ματς, που μπορεί να μας χαρίσει από σήμερα μετάλλιο, είναι το ματς, που μπορεί να μας στείλει σε τελικό Ευρωμπάσκετ μετά από 20 χρόνια.

Μετά τη ματσάρα αυτή, υπάρχει εκπομπάρα στη Web Tv του SDNA. Τόλης Κοτζιάς και Γιώργος Ζάκκας από τη Ρίγα, Βασίλης Παπαθεοδώρου, Γιάννης Κουβόπουλος, Θάνος Τσίμπος καθώς και Βαγγέλης Μάντζαρης από την Αθήνα θα τα βάλουν όλα κάτω σε μία εκπομπή, που θα έχει και άλλα πράγματα.

Όπως τις πρώτες εντυπώσεις για τους παίκτες του Παναθηναϊκού από τα φιλικά με Περιστέρι και Κολοσσό καθώς και κάποια ακόμα νέα που θα φέρουν ενθουσιασμό.

Μείνετε συντονισμένοι: μετά τη ματσάρα έχει εκπομπάρα στη Web Tv του SDNA.

