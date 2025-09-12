Αυτοί σφυρίζουν το μεγάλο παιχνίδι της Εθνικής κόντρα στην Τουρκία!

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές του ημιτελικού του Eurobasket της Ελλάδας κόντρα στην Τουρκία.

Αυτοί θα είναι οι Μάθιου Κάλιο (Καναδάς), Αντεμίρ Ζουράποβιτς (Βοσνία) και Χόρζε Βάσκεζ (Πουέρτο Ρίκο), που ορίστηκαν να διευθύνουν την αναμέτρηση του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος απέναντι στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Υπενθυμίζουμε πως το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 21:00 στη Ρίγα.

