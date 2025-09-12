Έβαλε πίεση σε Λεμπρόν και Ντόντσιτς ο Σακίλ: «Στους Λέικερς περιμένουμε πρωταθλήματα»

Ο Σακίλ Ο' Νιλ σε δηλώσεις του έβαλε ακόμα λίγο βάρος στις πλάτες των Λεμπρόν Τζέιμς και Λούκα Ντόντσιτς, τονίζοντας πως οι Λέικερς περιμένουν πρωταθλήματα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «"Scoop B" Robinson»:

Για το αν το Λεμπρόν-Ντόντσιτς είναι από τα καλύτερα δίδυμα στο ΝΒΑ: «Ναι. Σε όλη τη λίγκα, πάντα υπήρχε ένα δυνατό δίδυμο στα γκαρντ. Αλλά εδώ στο Λος Άντζελες περιμένουμε πρωταθλήματα, οπότε ελπίζω να τα καταφέρουν φέτος».

Για τον Σενγκούν και τη συνεργασία του με τον Ντουράντ: «Δεν δίνω μεγάλη σημασία στην offseason, αλλά μάλλον θα έλεγα ότι η μετακίνηση του Κέβιν Ντουράντ στο Χιούστον μπορεί να αποδειχθεί κάτι πολύ ξεχωριστό. Ο "Τούρκος Εξολοθρευτής", έτσι τον αποκαλούμε. Στην πραγματικότητα, μου αρέσει πολύ το όνομά του, και ελπίζω να καταφέρουν να φτιάξουν κάτι ιδιαίτερο μαζί».