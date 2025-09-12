Μπάσκετ αντί διπλωματίας: Η ελληνοτουρκική αντιπαράθεση περνά στο παρκέ

Εδώ και μέρες, τα τουρκικά ΜΜΕ αφιερώνουν εκτενή ρεπορτάζ στον αποψινό ημιτελικό Ελλάδας–Τουρκίας για το Eurobasket 2025, παρουσιάζοντάς το όχι μόνο ως αθλητική αναμέτρηση, αλλά και ως το κυρίαρχο «ελληνοτουρκικό θέμα» της περιόδου.

Τα πολιτικά, ενεργειακά ή διπλωματικά ζητήματα περνούν σε δεύτερο πλάνο και η μονομαχία των δύο εθνικών ομάδων έχει μετατραπεί σε σημείο εθνικού ενδιαφέροντος και προβολής.

Η «Χουριέτ» αναδεικνύει την ανησυχία που –κατά την παρουσίασή της– επικρατεί στην Ελλάδα για τον τρόπο με τον οποίο θα περιοριστεί ο Αλπερέν Σενγκούν, τονίζοντας πως ο νεαρός NBAer αποτελεί τον βασικό πυλώνα της τουρκικής ομάδας. Το δημοσίευμα παρουσιάζει τη συζήτηση αυτή ως απόδειξη της δυναμικής που έχει αποκτήσει η Τουρκία στο φετινό Ευρωμπάσκετ και καταγράφει το κλίμα ανησυχίας για την επιρροή που μπορεί να έχει ο Σενγκούν στο παιχνίδι.

