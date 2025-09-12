Μπάσκετ αντί διπλωματίας: Η ελληνοτουρκική αντιπαράθεση περνά στο παρκέ

Τα πολιτικά, ενεργειακά ή διπλωματικά ζητήματα περνούν σε δεύτερο πλάνο και η μονομαχία των δύο εθνικών ομάδων έχει μετατραπεί σε σημείο εθνικού ενδιαφέροντος και προβολής.
Η «Χουριέτ» αναδεικνύει την ανησυχία που –κατά την παρουσίασή της– επικρατεί στην Ελλάδα για τον τρόπο με τον οποίο θα περιοριστεί ο Αλπερέν Σενγκούν, τονίζοντας πως ο νεαρός NBAer αποτελεί τον βασικό πυλώνα της τουρκικής ομάδας. Το δημοσίευμα παρουσιάζει τη συζήτηση αυτή ως απόδειξη της δυναμικής που έχει αποκτήσει η Τουρκία στο φετινό Ευρωμπάσκετ και καταγράφει το κλίμα ανησυχίας για την επιρροή που μπορεί να έχει ο Σενγκούν στο παιχνίδι.
