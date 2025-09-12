Παναθηναϊκός: Σαν σήμερα η κατάκτηση του Διηπειρωτικού το 1996

Στον πρώτο αγώνα ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 89-83, αλλά στους δύο επόμενους που φιλοξενήθηκαν στην Αθήνα οι «πράσινοι» πήραν τις νίκες που χρειάζονταν με 83-78 και 101-76, φτάνοντας στην κατάκτηση του Διηπειρωτικού Κυπέλλου.
«Μια ημερομηνία που θα λάμπει για πάντα στο ημερολόγιό μας, καθώς σηματοδοτεί την ημέρα που κερδίσαμε το Διηπειρωτικό Κύπελλο», ανέφερε η ανάρτηση του Παναθηναϊκού.
12/09/1996— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 12, 2025
A date that will forever shine on our calendar, as it marks the day we won the Intercontinental Cup! ☘️🏆
