Παναθηναϊκός: Σαν σήμερα η κατάκτηση του Διηπειρωτικού το 1996

Ιστορική μέρα για τον Παναθηναϊκό, που σαν σήμερα κατέκτησε το Διηπειρωτικό, επικρατώντας της Ολίμπια Βενάδο Τουέρτο.

Στον πρώτο αγώνα ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 89-83, αλλά στους δύο επόμενους που φιλοξενήθηκαν στην Αθήνα οι «πράσινοι» πήραν τις νίκες που χρειάζονταν με 83-78 και 101-76, φτάνοντας στην κατάκτηση του Διηπειρωτικού Κυπέλλου.

«Μια ημερομηνία που θα λάμπει για πάντα στο ημερολόγιό μας, καθώς σηματοδοτεί την ημέρα που κερδίσαμε το Διηπειρωτικό Κύπελλο», ανέφερε η ανάρτηση του Παναθηναϊκού.